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3陸校交流喊卡 陸生：赴台研究計畫取消很遺憾

中央社／ 台北25日電

教育部禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作。有陸生擬赴台進行短期研究計畫，跑完申請流程、敲定來台日期後遇上政策驟變，直言太突然、沒有緩衝期，感到很遺憾。

教育部禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，被點名3所學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。

一名不願透露姓名廣州暨南大學在學研究生對中央社表示，原規劃來台到某間知名大學進行短期訪問研究計畫，從事社會科學領域探討，沒想到在所有程序、證件申請都走完時，赴台前夕遇上政策驟變，被學校告知赴台計畫必須取消。

這名學生提到，這項短期訪問研究計畫開放給所有境外生申請，非與廣州暨南大學特別簽訂合作案，不過由於其是以廣州暨南大學在學生身分提出申請，所以也被「一刀切」成為被拒絕對象，他校在學生申請該項計畫則沒有受到影響。

「我覺得特別地遺憾，太突然了」，這名學生坦言，陸生來台交流不是一件容易的事，除了必須獲得台灣的學校許可，也要獲得大陸學校允許，曾參加過其他來台交換甄選計畫沒有被選中，特別珍惜、看重這次獲得的機會，可惜臨時被取消了。

「我很不解我的母校被認定為統戰相關學校」，這名學生表示，廣州暨南大學先前隸屬僑務辦公室，由於後來改制、納入統戰部，形成現在多方共建的樣貌；學校很支持學生參與各類交流活動，在校必修、選修課程也沒有與其他學校有差別，「學校學術交流意願還是比較強烈的，把它歸為統戰學校，挺沒有根據的吧」。

這名學生說，對於赴台計畫被取消感到很遺憾，上述感想也是其個人意見；對於台灣人文景觀、自然風光非常地嚮往，可惜最終未能成行，恐也難再以學生身分爭取其他交流機會。期待兩岸觀光開放時，有機會踏上台灣土地看一看。

教育部對3陸校祭出禁令，也對在校就讀台灣學生構成影響。來自台灣的廣州暨南大學畢業校友先前接受中央社採訪時表示，學歷不再獲教育部採認，影響層面大，廣州暨南大學畢業生有許多來自台灣，學歷牽涉繼續升學、工作、考公職等大事。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑20日在例行記者會上表示，廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院直屬統戰部管理，背後有歷史淵源，例如華僑大學早期為針對東南亞華僑，1990年代後開始瞄準港澳台學生；廣州暨南大學提供台灣學生很「優惠的」入學方案，政府對於隸屬統戰部的學校，自然會有一些疑慮。

廣州 教育部 統戰

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