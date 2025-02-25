中國兩會將屆 北京禁飛無人機等航空器

今年中國全國兩會將於3月初陸續登場，北京公安局發布公告，3月1日至12日間行政區域內禁止使用無人機等「低慢小」航空器，並再次警示行政區內禁止生產、銷售及燃放天燈。

北京市公安局微信公眾號「平安北京」今天表示，北京市公安局已於21日發布「關於加強2025年全國兩會期間北京地區低慢小航空器管理工作的通告」，明訂自3月1日至3月12日期間，在北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

公告說明，「低慢小」航空器是指飛行高度在1000公尺以下、飛行時速小於200公里、雷達截面積小於2平方公尺的航空器具，像是輕型和超輕型飛機及直升機、滑翔機、無人機等。

公告還針對天燈、氫氣球作出警示，按照2014年頒布的「關於在北京地區禁止生產銷售燃放孔明燈的通告」，在北京市行政區域內禁止生產、銷售、燃放天燈。

公告提醒，市民自覺遵法守法，杜絕各類低慢小航空器違法違規飛行行為，不購買、不使用天燈以及氫氣充灌的氣球。北京警方將持續嚴厲查處打擊低慢小航空器、天燈和涉氫氣違法行為。對於構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

中國兩會將屆，將於3月4日與5日先後召開全國政協會議與全國人大會議。