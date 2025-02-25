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中國政協委員提案法定婚齡調至18歲 引民眾批評

中央社／ 台北25日電

中國全國兩會即將舉行，全國政協委員、中國科學院院士陳松蹊提案建議，將法定婚齡從男性22歲、女性20歲，均調降至18歲，以釋放生育潛能。不過，這一提案建議引來中國民眾批評。

據21世紀經濟報導，陳松蹊今年的兩會提案，其中之一為「關於放寬人口生育約束、構建婚育激勵體系的提案」。

中國民政部官網日前披露，2024年全中國結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。相較上年，結婚登記數減少了157.4萬對，下降約20.5%；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升約1.1%。

陳松蹊團隊的提案指出，建議降低法定結婚年齡，提高生育人口基數。提案認為，目前，中國男姓22歲、女姓20歲的法定結婚年齡，是計劃生育時代的產物。中國的法定婚齡為世界最高，國際上普遍的法定婚齡不超過18歲。

提案建議，將法定婚齡調至18歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。

他還建議推行生育激勵政策，抓住2025至2035年黃金窗口期。由於目前鼓勵城市人口生育措施的收效低於預期，建議在全國（包括農村地區）推行更多樣、更大力度的激勵政策，如每月對每個兒童提供現金補助和醫療支持到一定年齡等。有些政策在城市效果有限，但在農村有望產生效果。

此外，中國於2021年修訂的「人口與計劃生育法」僅明確一對夫妻可以生育3個子女。提案建議將「人口與計劃生育法」更名為「人口與生育法」，全面放開生育，以適應新時期人口發展。

然而，專家的建議引來中國民眾一面倒的批評。有中國民眾在微博上留言，指稱「徹底瘋狂了啊，18歲很多人還在讀書，這給很多不法分子機會了啊」、「這掙錢的能力都還沒有的時候生個娃出來讓父母養嗎？」。也有中國網友說，「現在的提議真是一個比一個瘋！離婚冷靜期，身分證直接結婚，現在又要18歲結婚！」

生育 結婚

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