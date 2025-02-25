DeepSeek創辦人是校友⋯浙江大學校長任陸教育部副部長

近期隨著DeepSeek在內的「杭州六小龍」爆紅，浙江杭州以大陸新興科技重鎮聞名於世，當地的浙江大學也因DeepSeek創辦人梁文鋒等多名新創科企高層皆是校友，聲譽達到新高點。根據大陸人社部25日公告最新任免名單顯示，浙江大學校長杜江峰已出任大陸教育部副部長，而杜江峰過往主要從事量子物理學相關研究，此一人事任免，或能顯示北京當局對於科創及物理科學領域的重視。

據大陸人社部網站消息，大陸國務院任免國家工作人員：任命杜江峰為教育部副部長；任命齊家濱為國家公務員局長；任命孫友宏為東南大學校長（副部長級）。另外，免去何光彩的教育部副部長職務；免去徐啟方的國家公務員局局長職務；免去杜江峰的浙江大學校長職務。

澎湃新聞報導，杜江峰現年55歲，具研究生學歷，博士，教授，中國科學院院士，二十屆中央候補委員。他早年曾任中國科學技術大學近代物理系黨總支副書記、書記，物理學院副院長、執行院長，兼任國際學院院長，蘇州高等研究院院長等職，2018年4月任中國科學技術大學黨委常委、副校長，2022年12月起任浙江大學校長、黨委副書記。

報導指出，杜江峰主要從事量子物理學及其應用的實驗研究。創新發展了自旋量子調控及動力學解耦等量子物理實驗技術，結合系列高性能磁共振實驗裝備的成功研製，將磁共振探測的靈敏度和分辨率提升到國際領先水平，在量子物理應用於精密測量科學和資訊科學等領域取得了具有重要國際影響的研究成果。

在大陸衝刺發展AI、當局表態支持民營經濟的大環境下，浙江大學近期頻獲外界矚目。

據陸媒報導，在杭州六家新興科技企業的「杭州六小龍」中，深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒即畢業於浙大「信息與電子工程學院」大學部及碩士班；雲深處科技創辦人朱秋國則是浙大控制科學與工程專業博士，並任教於浙大；群核科技3名創辦人中的黃曉煌、陳航2人，亦畢業於浙大竺可楨學院混合班。

浙大本月21日也首次舉辦上市公司民企校友會，有30多名上市企業家校友回到母校，就校友會工作、130周年校慶籌備、創新創業等「建言獻策」。陸媒統計，浙大校友掌控的民企總市值達到驚人的人民幣5.4兆元（約7448億美元）。