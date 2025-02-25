西安機場 可直飛吉隆坡

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸西安咸陽國際機場三期擴建工程的T5航站樓投入使用後，新開首條國際航線為往返吉隆坡。2月23日早上8時40分，航班號為MU873的空客A320飛機按預定時間準時從西安咸陽國際機場起飛，標誌著中國西安和馬來西亞吉隆坡之間的往返航線正式開通。

中通社報導，這條航線也成為西安機場T5航站樓2月20日投入使用後，該機場新開的首條國際航線。

隨著T5航站樓啟用，目前已有包括東方航空、上海航空、中國聯合航空在內的多家航空公司執飛的中國國內航班，以及從西安始發的所有國際、港澳台地區航班入駐該航站樓運營。

西部機場集團介紹，西安咸陽國際機場三期擴建工程全部建成後，可滿足年旅客吞吐量8300萬人次、貨郵吞吐量100萬噸的需求，成為集航空、軌道、公路等多種交通方式於一體的綜合交通樞紐。

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