小三通旅客量 大增45%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2025年春運（1月14日至2月22日）期間，兩岸探親訪友、民俗交流、宗教活動更加密集熱絡。據廈門邊檢總站統計，福建口岸累計查驗兩岸往來旅客28萬餘人次，同比增長約31%。

中通社報導，廈門邊檢總站累計保障約10.8萬人次台胞旅客從福建口岸入境，同比增長約13%。其中，查驗兩岸空中直航客機510餘架次、旅客7.8萬餘人次。

作為兩岸交往的重要「黃金水道」，兩岸小三通春運期間航線班次增開加密，出入境客流持續走高。2025年春運，福建邊檢機關累計查驗兩岸小三通客輪1360餘艘次、旅客約20.4萬人次，同比分別增長約63%、45%。

其中，1月25日，廈門至金門、泉州至金門小三通客運航線單日出入境客流量雙雙創下復航以來最高峰紀錄。廈金小三通客運航線單日客流量更突破6000人次。

小三通 廈門

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