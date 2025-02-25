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機器人記者 採訪深圳兩會

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
深圳樂聚機械人「夸父」參與報導深圳兩會，深圳衛視推出「夸父逐會」專欄。圖／取自深視新聞抖音號
深圳樂聚機械人「夸父」參與報導深圳兩會，深圳衛視推出「夸父逐會」專欄。圖／取自深視新聞抖音號

在大陸央視春晚拋手絹表演後，機器人應用成為大陸熱門話題。港媒星島頭條昨日報導，深圳政協會議昨舉行，而前天政協委員報到現場，深圳樂聚機器人「夸父」，被准許以「特約記者」身分參與報導深圳兩會，舉著麥克風提問的機器人，吸引不少政協委員紛上前交流互動。

報導指，「夸父」是大陸首款搭載開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走的人形機器人，曾入選去年人形機器人十大創新產品。深圳衛視還特別推出的「夸父逐會」專題，持續報導兩會訊息和觀察。

深圳近期積極推進全行業應用場景開放，累計發布近兩百個「城市＋ＡＩ」應用場景，在大陸率先將政務服務系統接入DeepSeek（深度求索）大模型。日前政務服務大模型「深小ｉ」正式上線，提供使用者政策解答和辦事引導，是大陸首個面向公眾的實用型政務服務大模型。經實測，「深小ｉ」在政務辦事領域一次解答精準率接近九成，遠超過人工客服。

兩會 深圳 解答

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