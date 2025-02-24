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10歲童過年嘔吐「寄生蟲鑽心」！疑是3年前生吃蟹腳 染肺吸蟲險喪命

香港01／ 撰文／喬納森
大陸有10歲男童在過年期間突然嘔吐及不適，去醫院檢查發現體內存在大量心包膜積液，驗出為肺吸蟲感染，寄生在心臟，嚴重會危及生命。示意圖／Ingimage
大陸有10歲男童在過年期間突然嘔吐及不適，去醫院檢查發現體內存在大量心包膜積液，驗出為肺吸蟲感染，寄生在心臟，嚴重會危及生命。示意圖／Ingimage

生吃螃蟹風險好高！大陸有10歲男童在過年期間突然嘔吐及不適，去醫院檢查發現體內存在大量心包膜積液，驗出為肺吸蟲感染，寄生在心臟，嚴重會危及生命。男童母親憶述，3年前她帶兒子回鄉，兒子在溪邊捉到螃蟹，想起小時候也經常生吃，便讓他拔下蟹腿嚐鮮，她指家鄉溪流清徹，沒想到會出事。經過驅蟲治療，男童情況穩定下來，將平安出院。

大陸醫生提醒，食用淡水河鮮如河蟹、小龍蝦、螺、貝等食品，必須確認煮熟才可吃，切勿輕易嘗試生食、生醃等高風險食品，在野外時避免直接飲用生水，才能降低被寄生蟲感染的風險。

10歲童過年時突嘔吐揭大量心包膜積液

陸媒報導，10歲男孩小明（化名）來自湖北省恩施市，今年過年時突然出現嘔吐及精神不濟等情況，母親怕他腸胃出問題，將他送院求醫。當地醫院發現小明心包有大量積液，心臟如「溺水」般，情況嚴重，馬上轉送到武漢兒童醫院救治。

驗出感染「肺吸蟲」入侵心臟

小明每天被引流出超過500毫升的積液，武漢兒童醫院心血管內科主任醫生張勇檢驗後，認為小明的病因可能為寄生蟲，最終透過寄生蟲抗體檢測，確認小明是肺吸蟲感染。

肺吸蟲一般寄生於螺類、蟹蝦身上，人進食未煮熟或帶有囊蚴的河鮮，或生飲被污染的溪水，均可能受感染。肺吸蟲最常寄生於肺部，也可能在體內多處寄生，如穿過腸壁到達腹腔，引發腹腔炎症；當侵入大腦會形成腦型肺吸蟲病，導致頭痛、噁心、嘔吐等症狀，部分患者可出現偏癱、失語、失明、癲癇等，小明的案例則是被肺吸蟲入侵心臟，嚴重有生命危險。

3年前回鄉溪邊夫捉蟹　生吃蟹腳

小明母親憶起3年曾回鄉，當時小明在溪邊捉螃蟹，她想起小時候也經常捉蟹生吃，「小時候我們不是也吃過嘛」，兒子聞言很好奇，便拔下蟹腿生吃，「就嚐了一口」。因為小時候這樣吃沒出事，而且家鄉溪流清亮，沒想過會出問題。經驅蟲治療，小明的病情已受控，待觀察一段時間可出院。

淡水河鮮必要煮熟才可食

大陸醫生提醒，食淡水河鮮必須確認煮熟再可進食，在家中料理河蟹、小龍蝦、螺、貝等淡水類活體食品，也務必要煮熟煮透。而廚房的菜刀及砧板一定要生熟分開，避免蟲卵或幼蟲交叉感染，在野外時更避免直接飲用生水，才能降低被寄生蟲感染的風險。

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文章授權轉載自《香港01》

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