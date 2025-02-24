全紅嬋要上大學了！獲廣東這間名校保送 擬就讀運動訓練專業
暨南大學今日（24日）公示2025年優秀運動員保送擬錄取名單通知，即將年滿18歲的跳水運動員全紅嬋在列。
擬錄取名單顯示，全紅嬋擬就讀運動訓練專業，運動等級為國際級運動健將。公示期為2月24日至28日。
暨南大學的校本部位於廣東省廣州市，為大陸一所「雙一流」（世界一流大學與一流學科）大學。
根據資料，全紅嬋2007年於廣東湛江出生，7歲時接觸跳水，之後加入湛江市跳水隊受訓。在2018年，她入選廣東省隊，在2020年的中國跳水冠軍賽一鳴驚人，接著在2021年的東京奧運開始傳奇之路，以「水花消失術」在10米高台強勢摘金。她在去年巴黎奧運再贏得兩面金牌。
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文章授權轉載自《香港01》
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