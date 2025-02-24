北京同慶街 6666盞花燈造夢

懸掛6666盞花燈為遊客造夢，利用原有仿古建築引入十大古風文化業態，打造十大微演繹空間……，同慶街，這條連接北京圓明園與頤和園的500多公尺老街，在今年春節期間驚豔亮相。僅大年初一到初七，同慶街就吸引了超過40萬遊人打卡。

同慶街是條歷史悠久的老街，修建於乾隆年間。別看長僅500公尺，在三山五園的版圖上可有著特殊地位：西邊連著頤和園，東邊連著圓明園，曾是專供清朝帝后行走的皇家禦路，也是慈禧太后六十大壽慶典的禮儀之路。

如今，出了北京地鐵西苑站，向北溜達幾十公尺，同慶街的滿天彩燈映入眼簾，五顏六色、形態各異、密密匝匝望不到頭。路口處的巨型彩燈「金鱗換甲」，讓生肖蛇有了俏皮味兒。燈下漫步，隔一段就是一家古香古色的店鋪，吃喝玩樂都有。

「去年我們對同慶街進行了升級改造，全方位打造文化消費場景新地標，除了懸掛了666盞彩燈，還利用同慶街原有的仿古建築引入十大古風文化業態，打造十大微演繹打卡空間，為遊人提供豐富的文化消費場景。」海澱文旅集團相關負責人表示，希望實現從「看景」到「用景」的轉變，打破人們對景區商業的固有印象，讓同慶街成為一個時尚、適合年輕人消費打卡的地方。

十大古風文化業態中，有「花浸沉香」的香水香薰店、「清妝攻略」的美妝產品店、「宮色風裳」的古風服飾店、「四時風物」的禮品店、「古韻奶制所」的乳製品店，還有宮廷點心局、禧食記、宮廷茶飲等美食。

十大微演繹打卡空間將古風進行到底，它們既展示了書法、宮燈、紙鳶、皮影、京劇等傳統元素，更是一個個小劇場。在「宮廷皮影」空間，進行中國雜技頂缸表演，在「德和縮影」空間，是歌曲演唱舞臺，在「瑟瑟琴音」空間，可以聽古琴表演……，每天60多場表演，讓遊人大飽眼福。

同慶街確實很受年輕人歡迎。兩位「格格」正在互相拍照。鄒「格格」說，她們是跟著網紅來打卡的，旗裝和妝造都是在這兒搞定的，簡直是「服化道」一條龍，「能從下午拍到晚上」。