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金泉小三通春運期間運送旅客超1萬人次 年增2倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
金泉小三通為大陸第三條對台海上直航客運航線，該航線航程僅需1小時左右。圖為金泉航線「八方」客輪（左）。圖取自中新網
金泉小三通為大陸第三條對台海上直航客運航線，該航線航程僅需1小時左右。圖為金泉航線「八方」客輪（左）。圖取自中新網

泉州海事局23日訊息指出，今年春運期間（1月14日至2月22日），金門至泉州「小三通」客運航線累計安全運營140班次，年增312%，運送旅客10,479人次，年增283%，創復航以來歷史新高。

中新社報導，1月14日起，泉金航線班次調整，航班數量由原有的每日1個往返航班增加至每日2個往返航班。這是泉金航線自2023年2月10日復航以來的第三次航班加密。

為應對春運期間口岸出入境客流高峰，泉州邊檢站提前制定工作預案，安排通曉閩南語的工作人員提供「鄉音」、「鄉情」服務，通過加派執勤警力、加開客流通道、加強前置引導等舉措提高口岸疏導能力，營造安全穩定的口岸通關環境。

金泉小三通為大陸第三條對台海上直航客運航線，該航線航程僅需1小時左右，為兩岸民眾探親訪友、旅遊觀光和經貿往來的重要通道。

據我方此前公布數據，今年春節期間，小三通航線自1月24日至2月3日共提供87,412個客位，實際進出港旅客達50,857人次，創下疫情後新高。金門縣港務處指出，春運期間金廈航線平均載客率約60.82%，金泉航線約28.31%。

小三通 春運 航班 航線

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