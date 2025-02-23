2025中共中央一號文件：國際環境嚴峻 夯實「三農」工作

2025年中共中央一號文件今天公布，聚焦推進鄉村全面振興。文件指出，國際環境複雜嚴峻，中國發展面臨的不確定、難預料因素增多，越是應對風險挑戰，越要夯實「三農」工作基礎。

中共中央、中國國務院今天發布「進一步深化農村改革，紮實推進鄉村全面振興的意見」，成為2025年中共中央一號文件，連續22年以「三農」（農村、農業和農民）為主題。

同時，中國國務院新聞辦公室預告，明天將舉行相關新聞發布會，由中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀及副主任祝衛東說明進一步深化農村改革，紮實推進鄉村全面振興有關情況。

這份「意見」指出，實現「中國式現代化」必須加快推進鄉村全面振興。當前，農業再獲豐收，但國際環境複雜嚴峻，中國發展面臨的不確定與難預料因素增多。越是應對風險挑戰，越要夯實「三農」工作基礎。

和2024年的中共中央一號文件一樣，「意見」提出，深入學習運用「千萬工程」經驗，確保國家糧食安全，確保不發生規模性返貧致貧等，並提出要千方百計推動「農業增效益、農村增活力、農民增收入」。

「千萬工程」是中共總書記習近平2003年主政浙江提出的「千村示範、萬村整治工程」。文件中同樣以習近平過去施政作為推廣的還有「楓橋經驗」，意在強化農村矛盾糾紛排查化解，防範遏制「村霸」、家族宗族黑惡勢力滋生蔓延等。

今天推出的「意見」共包含6大類、30項內容，分別是：一、持續增強糧食等重要農產品供給保障能力；二、持續鞏固拓展脫貧攻堅成果；三、著力壯大縣域富民產業；四、著力推進鄉村建設；五、著力健全鄉村治理體系；六、著力健全要素保障和優化配置體制機制。

過去幾年，中國與「三農」相關的突出社會問題，包括村鎮銀行的金融風險、農民工養老困難、地方政府因財政困難而挪用農村學生營養改善補助金、許多民眾因醫保費用漲價而退出醫保等。

「意見」對上述問題都有所著墨，並提出全面加強農村義務教育學生營養改善計劃管理，確保食品安全和資金規範使用；健全基本醫保參保長效機制，對連續參保和當年零報銷的農村居民，提高次年大病保險最高支付限額；逐步提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金；加強高齡農民工就業扶持；「一省一策」加快農村信用社改革，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組；嚴厲打擊農村各類非法金融活動等。