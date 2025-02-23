【專家之眼】《哪吒2》激起的陸民瘋看動畫

媒體報導，中國大陸出品的電影動畫《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），最近賣座如滾雪球般快速上升，短短21天就創下全球史上電影動畫賣座最高紀錄。對此，中國人感到十分驕傲，有人欣慰地說，總算不必被動地看外國人自中國取材的動畫如《功夫熊貓》、《花木蘭》等，畢竟自己人更清楚自己人的喜好。

《哪吒2》的轟動，似乎證明了，中國不僅已是經濟與體育強國，文化也開始躋身世界頂尖之列。出色的成績，激起了民族主義的高漲，大陸民眾爭先恐後進戲院，儼然興起了全民看電影運動。媒體還報導各省份的票房，地區之間互相較勁，宛如省際的拚看動畫比賽。

這不禁令人想起十幾年前台灣的「國片復興」熱，民眾自發地興起看國片運動。典型的代表如《賽德克巴萊》，以史詩級手法演繹霧社事件。儘管從國際的觀點看，未必十分特殊，但對台灣觀眾而言，本土導演竟能把原住民的故事拍得如同好萊塢巨片一樣震撼，自然覺得既新鮮又感動。看兩遍乃至五、六遍以上的，大有人在。差不多從彼時起，開始流行包場，既幫忙衝票房，又等於另類補助。此片上下兩集加起來超過新台幣8億元的空前票房紀錄，至今仍是國片的天花板。

《哪吒2》的技術之精進，不輸好萊塢，內容則是耳熟能詳的神話人物，給本土民眾帶來親切又新奇的刺激，多少與《賽》片有異曲同工之妙。聽說，大陸也是各單位瘋狂包場，還有人大量購票卻只看一場甚至不進場。天文數字的票房紀錄當中，難免存在灌水嫌疑。

不過，要說《哪吒2》的轟動全是靠人為操作，也未免過於誇張。就算刻意炒作的成份多，好歹也必須有值得炒作的品質。就像愛用國貨的概念一樣，假如國貨太爛，再愛國也不會想買。

根據大陸的動態票房統計網站顯示，至2月22日18時止，《哪吒2》的全球總票房突破了人民幣133.5億元，其中海外票房卻僅有1.11億元，還占不到1%。原來，賣座的輝煌紀錄都是在大陸國內創造的，根本談不上國際化，離所謂攻占全球，還早得很。當年《賽》片的海外票房，大約也只有新台幣1000萬元，內熱而外冷，二者相當類似。

《哪吒2》現象至少證明，大陸人口之多，只要有心，光是其國內市場，就有辦法讓電影票房衝到全球第一了。換句話說，大陸具備足夠的本錢，耗費巨資拍大場面給自己人看，像《長津湖》、《戰狼》都是為本土量身訂作的大型動作、戰爭片，儘管海外票房差強人意，照樣賺得盆滿缽滿。

可是台灣卻沒有這樣的本錢。電影是高成本又高風險的產業，若缺乏足夠的資金，就拍不出叫好又叫座的電影，可是投資幾億製作的影片，又很難期待只靠國內市場回收。像《賽》片那樣全民總動員，賣座幾乎就等於成本了。

對台灣電影界而言，最有希望的突破點莫過於中國大陸市場。可惜因為意識形態的限制，多半看得到拿不到。如果這種困境無法解套，未來影視人才外流，恐怕只會越來越多。