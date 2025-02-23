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陸「海歸」求職者 年增19%
大陸求職機構智聯招聘近日發布「二○二四中國海歸就業調查報告」顯示，二○二四年應屆留學生回到大陸求職的人數年增百分之十九，是二○一八年的二倍。
分析指出，因大陸政府扶持航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端產業、創造大量就業機會，尤其是人工智慧作為引領未來的關鍵技術，被列為國家戰略重點發展方向，相關產業的海歸求職人數大增。
「報告」顯示，回到大陸求職的留學生，碩士學歷占百分之七十九點三，博士占百分之二點七，大學僅占百分之十八。
在招募端，製造業、新能源、環保等產業對海外市場拓展類人才需求激增，二○二四年相關職缺增速達百分之五十六點一。半導體、醫藥等技術密集型行業對海外技術類人才需求也持續攀升。
從求職的領域來看，電子商務產業以百分之八點四的投遞量占比成為海歸首選，而航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端實體產業投遞人數也逐年增加，增速分別達百分之卅七點九、百分之廿九點五和百分之廿七點八。
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