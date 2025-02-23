陸去年海歸求職大增19%

大陸求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到大陸求職的人數年增19%，是2018年的兩倍。

分析指出，因大陸政府扶持航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端產業、創造大量就業機會，相關產業的海歸求職人數大增。

《報告》顯示，回到大陸求職的留學生整體呈現高學歷特徵，碩士學歷占79.3%，博士占2.7%，大學學歷僅占18%。學術專業方面，工商管理、金融學、計算機科學與技術位列前三。

在招募端，製造業、新能源、環保等產業對海外市場拓展類人才需求激增，2024年相關職缺增速達56.1%。半導體、醫藥等技術密集型行業對海外技術類人才需求也持續攀升。

而「海歸」優先的職缺薪水也連六年呈現上升趨勢，平均月薪達人民幣15,440元（約新台幣7萬元），較2019年增長31.5%。

從實際求職的領域來看，電子商務產業以8.4%的投遞量占比成為海歸首選，而航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端實體產業投遞人數也逐年增加，增速分別達37.9%、29.5%和27.8%。