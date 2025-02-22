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陸打擊證券違法犯罪 財務造假案件年增17%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸最高人民檢察院、大陸證監會聯合舉行21日新聞發布會，針對打擊證券違法犯罪發布指導性案例，並公布大陸證監會去年辦理各類案件中，財務造假案件增長17%。圖／路透
大陸最高人民檢察院、大陸證監會聯合舉行21日新聞發布會，針對打擊證券違法犯罪發布指導性案例，並公布大陸證監會去年辦理各類案件中，財務造假案件增長17%。圖／路透

大陸最高人民檢察院、大陸證監會聯合舉行21日新聞發布會，針對打擊證券違法犯罪發布指導性案例，並公布大陸證監會去年辦理各類案件中，財務造假案件增長17%。大陸證監會行政處罰委員會辦公室主任何艷春表示，近年大陸上市公司財務造假系統性、隱蔽性、複雜性特徵越來越明顯。

第一財經報導，財務造價的狀況具體來看，一是「假帳做全套」，識別難度持續加大；二是利用第三方構建無經濟實質的交易，以合法形式掩蓋非法目的；三是大股東、實控人造假頻發，有近15%的財務造假同時伴生資金佔用、違規擔保等問題；四是為滿足融資條件或維持上市地位等而進行的財務造假。

大陸證監會副主席李明表示，2024年共辦理各類案件739件，作出處罰決定592份，罰沒款人民幣153億元，超過前一年兩倍。其中，2024年查處包括財務造假在內的資訊披露違法案件135件，增長17%，居各類案件數量之首；處罰操縱市場案42件，案均罰沒款約人民幣1.2億元，居各類案件罰沒金額之首。

另據大陸最高人民檢察院副檢察長葛曉燕介紹，2022年至2024年，大陸全國檢察機關共起訴欺詐發行證券，違規披露、不披露重要資訊，背信損害上市公司利益等財務造假犯罪案件69件、共185人。對組織、指揮造假的大股東、實控人、董監高，積極參與造假的公司企業人員以及配合的中介組織人員、第三方人員依法進行全鏈條追責。

針對財務造假等違法違規行為，大陸證監會下一步將通過非現場監管、現場檢查、輿情監測、投訴舉報處理等多管道識別造假線索，特別是完善線索舉報獎勵制度，切實發揮內部「吹哨人」的作用，同時加強民事賠償和刑事打擊，強化立體追責。

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