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WHO中國精神衛生問題顧問：陸自殺干預研究缺可靠數據

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
長年投入大陸自殺乾預工作的加拿大精神科醫生士費立鵬（Michael Phillips）近期接受陸媒《財新網》專訪時表示，目前在大陸要做自殺相關研究的局限性較大。圖為一群務工專列乘客在雲南省廣南縣站準備搭車。（圖／取自新華社）
長年投入大陸自殺乾預工作的加拿大精神科醫生士費立鵬（Michael Phillips）近期接受陸媒《財新網》專訪時表示，目前在大陸要做自殺相關研究的局限性較大。圖為一群務工專列乘客在雲南省廣南縣站準備搭車。（圖／取自新華社）

長年投入大陸自殺干預工作的加拿大精神科醫生士費立鵬（Michael Phillips）近期接受陸媒《財新網》專訪時表示，目前在大陸要做自殺相關研究的局限性較大，因大陸的自殺相關數據、研究和報導被視為高風險性內容，整體缺乏可靠數據、資源投入不足。

費立鵬現任上海市精神衛生中心危機干預研究室主任、WHO中國精神衛生問題顧問，曾於學生時間到大陸留學，在美國完成精神科住院醫師培訓、取得流行病學和人類學碩士學位後，他再度回到大陸擔任訪問學者，並在2002年發表研究《中國的自殺率：1995-1999》，此後長居大陸，參與大陸多省市精神衛生防控體系建設，並組織建立大陸第一條自殺援助熱線。

大陸曾經是世界上自殺率較高的國家之一，隨著經濟社會發展，過去30年的自殺率逐步下降。不過作為世界上人口最多的中低收入國家，大陸仍然面臨著與自殺與精神障礙相關問題的重大挑戰。

費立鵬指出，大陸在2013年頒布第一部《中華人民共和國精神衛生法》，雖然內容很好，但是法律沒有具體落實計劃。像是要求工作場所應配備心理衛生服務、所有綜合醫院都要規劃心理衛生服務機構等，但是相關監督執行力量不夠，因此也難有後續發展。

他也指出大陸精神醫療資源分配不均的問題，特別是大陸西部地區本身醫療機構的覆蓋就沒有到位，即使有類似「中央補助地方衛生經費重性精神疾病管理治療項目」的規劃，但因有些地方經費不足，一些病患沒能獲得免費治療。

在自殺干預的研究工作方面，費立鵬直言，「大陸現在的一些研究結果根本沒有意義。」因為自殺這個行為本身比較罕見，所以大部分大陸的研究樣本太小、隨訪時間太短，在自殺意念的問題上，很多人不願意跟研究者說實話。所以沒法看到干預措施究竟能不能預防自殺。

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