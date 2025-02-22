武漢大學最新研究 揭冠狀病毒跨物種傳播潛在風險

大陸冠狀病毒專家石正麗等團隊最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同。2月初，石正麗與其他團隊發表的另一篇論文，揭示冠狀病毒通過突變或重組可能獲得跨物種傳播能力的潛在風險。

2025年2月18日，廣州實驗室的石正麗、彭偉、周鵬，武漢大學的嚴歡，以及廣東省科學院的張禮標，在《Cell》期刊上發表了題為《蝙蝠感染的merbecovirus HKU5-CoV譜系2能夠利用人類ACE2作為細胞進入受體》的研究論文。該研究報告了從伏翼屬蝙蝠中鑑定出一種獨特的HKU5-CoV譜系2病毒（HKU5-CoV-2），並證明其能夠有效利用人類ACE2作為功能性受體。

但石正麗等的團隊在2025年2月7日就曾在《細胞》期刊發表過另一篇論文。它是由武漢大學嚴歡、中國科學院病毒研究所鄧增欽、廣州實驗室石正麗團隊等在期刊《細胞》上發表題為《MERS相關冠狀病毒中ACE2使用情形的多次獨立進化》（Multiple independent acquisitions of ACE2 usage in MERS-related coronaviruses）的研究論文。

在短短一個月內，石正麗團隊在頂尖學術期刊《細胞》雜誌上發表了兩篇關於蝙蝠病毒的研究論文。在全球生命科學界極為罕見！

7日發表的這篇論文主要是發現了兩種新的冠狀病毒，分別稱為MOW15-22和PnNL2018B。兩種病毒都會感染主要生存在歐洲的納氏伏翼蝙蝠，並可以利用一組哺乳動物 ACE2 直系同源物作為進入受體。低溫電子顯微鏡分析表明，這些病毒透過前所未有的結合模式識別 ACE2，與任何其他冠狀病毒的結合點位距離大於45埃米。這是科學家第一次發現MERS相關冠狀病毒能夠透過這種全新的方式利用ACE2受體。

根據大陸生命科學自媒體「生物世界」整理，該研究揭示兩種感染納氏伏翼蝠的「中東呼吸症候群」（MERS）冠狀病毒（MERSr-CoV）MOW15-22、PnNL2018B，它們使用細胞膜表面受體ACE2作為受體，但與其它已知使用ACE2作為受體的冠狀病毒不同。

研究人員發現，MOW15-22和PnNL2018B通過其受體接觸域（RBD）的延伸部分與 ACE2 的蛋白酶結構域結合，其結合位點距離其它已知使用ACE2作為受體的冠狀病毒的結合位點超過45Å，說明MERS相關冠狀病毒在進化過程中獨立獲得了對ACE2受體的識別能力。

研究指出，ACE2的使用在MERS相關冠狀病毒中多次獨立進化，ACE2作為冠狀病毒受體具有其多樣性和複雜性。研究強調，目前MOW15-22和PnNL2018B對人類ACE2的使用效率較低，但這項研究揭示這些病毒通過突變或重組可能獲得跨物種傳播能力的潛在風險。