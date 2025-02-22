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巴士乘客大聲外放影片 廣播勸阻也沒用…司機犀利開嗆網激讚

香港01／ 撰文：布萊恩
九巴豪華巴士P968下層有「貴客」用手機大聲播影片，司機開麥廣播要求乘客「保持車廂安靜」及「調低手機音量」不果。（影片截圖）
九巴豪華巴士P968下層有「貴客」用手機大聲播影片，司機開麥廣播要求乘客「保持車廂安靜」及「調低手機音量」不果。（影片截圖）

乘坐巴士時，若有乘客大聲播放影片，確實讓人難以忍受。近日，香港網路瘋傳一段影片，指在九巴豪華巴士 P968 的車廂內，有乘客用手機大聲播放影片。司機開麥克風要求對方調低音量，但未能奏效，最終忍無可忍，語帶諷刺地反擊，成功「KO」對方，令該乘客無奈表示：「有必要這麼刻薄嗎？」

影片引起網友熱議，不少人稱讚司機「做得好」，表示「支持車長」、「司機有權這樣做！不守規矩的人越來越多」。 也有網友認為司機的態度不恰當，但隨即遭到其他網友反駁：「對方都不尊重司機，司機為何要尊重他？」、「要用愛感化無理取鬧的乘客？」。

搭乘時大聲放影片 司機開麥克風勸阻

搭乘巴士不應騷擾他人。有網友2月11日（星期二）於當地Facebook群組上傳影片，指往灣仔菲林明道的九巴豪華巴士P968下層有「貴客」用手機大聲播影片，雖然坐在上層的原PO未有聽到噪音，但司機受到影響，開麥廣播要求乘客「保持車廂安靜」及「調低手機音量」。

廣播無效　司機寸爆反擊KO

見廣播勸喻無效，司機改用直接對話方式，要求乘客不要再用手機大聲播放影片，並直言：「再播我就不開（車）報警。」還補充說，他可以「慢慢賺補水」（意指延誤行車時間，仍可獲取加班補貼）。

乘客聽後質疑：「有必要這麼刻薄嗎？」司機隨即回應：「為何這麼刻薄？因為按照法例報警處理，多謝你給我支持」。之後，雙方未再發聲，直至影片結束。

網友激讚司機：做法正確

網友看過影片後議論紛紛，不少人支持司機的做法，表示：「司機做法正確」、「司機有權這樣做！不喜歡的自己買車開吧」、「應該是平時忍受太多乘客經常播放吵雜聲音了」、「司機做得好，遇到刁民就報警吧」。

也有網友指出：「作為乘客也要自律，司機要肩負全車人的安全與性命，不必要的噪音會影響司機的專注力，還會騷擾其他乘客」、「現在每次坐巴士，總有些人講電話超大聲，或者放影片吵得整車人不得安寧，缺德人士越來越多」。

不過，也有網友認為司機態度不佳，表示：「這樣做只會讓人反感，乘客和司機都不懂得以尊重的方式解決問題」。隨即有其他網友反駁：「對方都不尊重司機，司機為何要尊重他？已經提醒了兩次還繼續吵，丟臉的是乘客自己」、「要用愛感化這種無理取鬧的乘客？」

巴士播片擾他人屬犯法　可判罰款坐監

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或計程車乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3,000港元及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》

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