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武漢病毒研究所再發現新冠狀病毒！類似新冠病毒 宿主範圍更廣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
圖為男子經過病毒示意圖看板前。路透
圖為男子經過病毒示意圖看板前。路透

最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所冠狀病毒專家石正麗最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同。

南華早報報導，武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

研究報告指出，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型的實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣，但研究人員強調新病毒的效力明顯低於新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

據報導，這項研究由有「蝙蝠女」之稱的中國冠狀病毒專家石正麗領導。武漢在2019年爆發新冠疫情後，石正麗一度受訪表示，她曾懷疑COVID-19病毒是從她的實驗室流出，但後來澄清發現事實並非如此。

COVID-19 武漢 病毒 石正麗

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