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大陸各地啟動兩會「維穩模式」 嚴禁民眾赴北京上訪

中央社／ 台北21日電
中國全國政協和人大會議即將在3月初召開，首都北京市已進入「維穩模式」。據美媒報導，各地政府採取大規模抓捕、遣返和軟禁等措施，嚴禁民眾前往北京上訪。 新華社
中國全國政協和人大會議即將在3月初召開，首都北京市已進入「維穩模式」。據美媒報導，各地政府採取大規模抓捕、遣返和軟禁等措施，嚴禁民眾前往北京上訪。 新華社

中國全國政協和人大會議即將在3月初召開，首都北京市已進入「維穩模式」。據美媒報導，各地政府採取大規模抓捕、遣返和軟禁等措施，嚴禁民眾前往北京上訪。

許多中國民眾視每年3月在北京召開的中國全國人大、政協「兩會」會議為「申冤」的難得機會，期間上訪民眾往往在中國國家信訪局門口徹夜排隊，盼望能在次日遞交上訪（陳情）及投訴材料；但為了不讓家醜曝光，各地方政府信訪辦人員在北京加強監控，並且攔截上訪。

美國自由亞洲電台20日引述人在北京的四川趙姓訪民說，「今天我在國家信訪局門口排隊，人特別多，隊伍排得很遠。我早上五點多就出來了，現在大概有五六百人排隊。在信訪局周圍，穿黑衣服的都是截訪人員」。

另一名上海陳姓訪民透露，上海市政府自本月13日啟動兩會維穩措施，不僅警告訪民不要赴北京，還對部分訪民採取軟禁措施，「從13號開始，（當局）對每個人的處理方式不同。我現在去江西旅遊，和他們談好了，不去北京。火車站有很多人（攔截），不讓買票去北京」。

報導並分別引述了湖北武漢、江蘇等多地民眾的談話，其中江蘇王姓訪民透露，當地警方近期已召開會議部署兩會期間的截訪措施，「派出所已經上門通知了，說兩會期間去北京是徒勞的，他們會全力攔截」。

江蘇泰州張姓居民則對地方政府的攔截行為表達不滿，「這種行為完全違法，無論是攔訪、阻訪還是截訪，他們有什麼權力這樣做？」

報導表示，在各地方政府加強維穩措施下，雖然仍有眾多訪民冒著風險持續嘗試赴北京陳情、表達訴求，但在嚴格安保和監控下，上訪之路變得愈發艱難。

全國人大 兩會 北京 監控

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