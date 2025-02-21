高齡保護傘？70歲以上猥褻女性不執行拘留處罰 大陸法律引討論

近日中國有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。有媒體評論指出，在中國高齡化、老人人數增多的情況下，期望探討修法的可能性。

澎湃新聞今日報導，日前江蘇的劉先生在社交平台反映，17日，房東以送家具的名義進入租屋處，猥褻了他24歲的女友。報警後，警方對房東作出了拘留7天的行政處罰，但因房東超過70歲不予執行。

另有一名26歲的張姓女子近日在社交平台發布一則影片，自述求職時被上海某紡織公司法定代表人、73歲的朱某仁猥褻。張姓女子隨後報警，並於1月26日收到了相關事件的行政處罰決定書，卻因朱某仁已年滿70歲，不執行行政拘留處罰。

根據中國「治安管理處罰法」第21條，有下列情形之一，不執行行政拘留處罰：已滿14周歲不滿16周歲的；已滿16周歲不滿18周歲，初次違反治安管理的；70周歲以上的；懷孕或者哺乳自身不滿1周歲嬰兒的。

澎湃新聞報導評論質疑，「『治安管理處罰法』直接以年齡劃線，對70周歲以上的老人一律不執行行政拘留的規定，在當下深度老齡化的社會背景下，有沒有作出調整的必要？」

評論指，目前中國的「治安管理處罰法」制定於2005年，在20年後的今日，中國人口預期壽命有長足的進步。中國國家統計局數據顯示，2023年中國人均預期壽命為78.6歲。2023年底，中國65周歲及以上老年人口2億1676萬人，占總人口的15.4%。70歲以上依法不能執行行政拘留的人口基數巨大，可能形成法治漏洞。

評論認為，上述兩起老人猥褻女性的案件，「違法者主觀惡性深、違法暴力特徵明顯、社會影響惡劣、對女性受害人精神傷害很大，如果不適用人身拘留予以處罰，警告、罰款能不能達到懲戒違法、制止再犯的法律效果？」

評論並引日前關於未滿14歲青少年殺人，引發輿論最終推動刑法修訂的案例指出，「將刑事責任年齡從之前14周歲下降到了12周歲，這一立法取得了非常好的社會效果」，並期望探討「治安管理處罰法」調整的可能性，「未成年人的刑事責任年齡下調，老年人相關的法律責任年齡能不能上調？」