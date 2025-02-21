快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

高齡保護傘？70歲以上猥褻女性不執行拘留處罰 大陸法律引討論

中央社／ 台北21日電
近日大陸有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。示意圖／AI生成
近日大陸有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。示意圖／AI生成

近日中國有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。有媒體評論指出，在中國高齡化、老人人數增多的情況下，期望探討修法的可能性。

澎湃新聞今日報導，日前江蘇的劉先生在社交平台反映，17日，房東以送家具的名義進入租屋處，猥褻了他24歲的女友。報警後，警方對房東作出了拘留7天的行政處罰，但因房東超過70歲不予執行。

另有一名26歲的張姓女子近日在社交平台發布一則影片，自述求職時被上海某紡織公司法定代表人、73歲的朱某仁猥褻。張姓女子隨後報警，並於1月26日收到了相關事件的行政處罰決定書，卻因朱某仁已年滿70歲，不執行行政拘留處罰。

根據中國「治安管理處罰法」第21條，有下列情形之一，不執行行政拘留處罰：已滿14周歲不滿16周歲的；已滿16周歲不滿18周歲，初次違反治安管理的；70周歲以上的；懷孕或者哺乳自身不滿1周歲嬰兒的。

澎湃新聞報導評論質疑，「『治安管理處罰法』直接以年齡劃線，對70周歲以上的老人一律不執行行政拘留的規定，在當下深度老齡化的社會背景下，有沒有作出調整的必要？」

評論指，目前中國的「治安管理處罰法」制定於2005年，在20年後的今日，中國人口預期壽命有長足的進步。中國國家統計局數據顯示，2023年中國人均預期壽命為78.6歲。2023年底，中國65周歲及以上老年人口2億1676萬人，占總人口的15.4%。70歲以上依法不能執行行政拘留的人口基數巨大，可能形成法治漏洞。

評論認為，上述兩起老人猥褻女性的案件，「違法者主觀惡性深、違法暴力特徵明顯、社會影響惡劣、對女性受害人精神傷害很大，如果不適用人身拘留予以處罰，警告、罰款能不能達到懲戒違法、制止再犯的法律效果？」

評論並引日前關於未滿14歲青少年殺人，引發輿論最終推動刑法修訂的案例指出，「將刑事責任年齡從之前14周歲下降到了12周歲，這一立法取得了非常好的社會效果」，並期望探討「治安管理處罰法」調整的可能性，「未成年人的刑事責任年齡下調，老年人相關的法律責任年齡能不能上調？」

房東 猥褻

延伸閱讀

林岱樺批檢調強行拘留 檢調說話了

凌晨遭移送地檢署 林岱樺：強行拘留、查了整天沒證據

周星馳電影美人魚裡的「鄭總」 藉指導舞蹈猥褻兒童

周星馳「美人魚」男星被捕！涉猥褻兒童「全網撻伐」

相關新聞

在春晚跳舞暴紅的機器人 開始全陸打工 到處可見身影

今年春晚憑秧歌舞和轉手絹表演一夜爆火的宇樹機器人，因一機難求，被民間發展租賃行業，成為走紅全陸的新「打工人」。機器人租賃...

一窩蜂跟進？ 南寧1縣官下令：每個人必須用DeepSeek

廣西南寧賓陽縣委書記梁展凡近日在縣政協會議上，要求參會人員必須會用DeepSeek，引發網友議論，「拍腦袋、一窩蜂的毛病...

高齡保護傘？70歲以上猥褻女性不執行拘留處罰 大陸法律引討論

近日中國有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。有媒體評論指...

大陸各地啟動兩會「維穩模式」 嚴禁民眾赴北京上訪

中國全國政協和人大會議即將在3月初召開，首都北京市已進入「維穩模式」。據美媒報導，各地政府採取大規模抓捕、遣返和軟禁等措...

中國大陸多所高校新學期發布消息 部署「滿血版」DeepSeek

寒假期間，DeepSeek（深度求索）火爆全球，中國多所高校在新學期發布消息，開展DeepSeek的實踐應用，不少高校甚...

看「哪吒2」成愛國運動 中影迷：美國隊長在中國必須死

英國廣播公司（BBC）報導，中國春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）大獲成功，激發中國強烈的民族主義及自豪感；反觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。