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廣州推自動駕駛計程車 4條路線連接機場高鐵站

中央社／ 北京21日電

中國多個城市近期陸續推動自動駕駛計程車廣州今天宣布正式開通自動駕駛計程車示範營運專線，在市中心、機場和高鐵站之間提供涵蓋4條路線的自動駕駛服務。

廣州日報今天報導，廣州今天正式開通自動駕駛計程車示範營運專線，在市中心、機場和高鐵站之間，提供涵蓋5個市中心上車點、4條路線的自動駕駛服務，分別連接廣州花園酒店、廣州塔、珠江新城（冼村地鐵站）與廣州白雲國際機場、廣州南站。

報導指出，收費與網路預約計程車（網約車）快車價格相當。目前示範營運的車輛仍配有「安全員」，必要情況下會切換成人工駕駛模式，保障行車安全。

報導提到，廣州南沙區在2022年已率先展開自動駕駛計程車收費營運，此次將服務範圍擴展至市中心、機場和高鐵站，進一步推動智能網聯汽車的應用。

除了廣州，北京、武漢等地早在過去兩年陸續推動自動駕駛接駁服務。2024年2月，小馬智行、文遠知行、百度蘿蔔快跑等自動駕駛企業均宣布，獲批北京大興國際機場至亦庄之間的自動駕駛載人示範。小馬智行則於同年6月宣布開啟大興機場自動駕駛接駁的收費服務。

百度推出的無人駕駛計程車（Robotaxi）蘿蔔快跑，去年也在武漢政府政策支持下，落實真正的無人駕駛載客服務，武漢成為中國第一個不要求自動駕駛網約車隨車配備「安全員」的城市，只需從遠端監控。

上海市浦東新區也在2023年7月發放給百度智行、AutoX安途、小馬智行這3家企業共15輛車，首批「無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照」。車輛可在浦東新區行政區域內劃定的路段、區域展開車內全無人的智能網聯汽車道路測試。

大興機場 廣州 計程車

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