龍岩客家文化 台青來「搞作」

2025海峽客家「客青・搞作」台灣客家子弟短視頻創作比賽，於2月20日在龍岩市長汀縣正式啟動。來自台灣的30位客家子弟、客家社團成員聚焦「海峽客家的起源」，透過拍攝與影像紀錄深入體驗客家溯源地，挖掘龍岩客家文化底蘊。

賽事於龍岩啟動，此次賽事由台灣客家總商會、聯合影音號、龍台交流協會主辦，來自台灣共13組參賽隊伍，到客家文化溯源地「搞作」，透過鏡頭紀錄這趟旅程，以台灣客家青年視角創作短影音作品。

台灣客家總商會會長葉春榮強強調，這次比賽提供客家青年一個絕佳的契機，藉由短影音賽事發揮自身專長、展現才華。「客家文化長遠流長，龍岩有很多題材，我鼓勵大家一定要把握這次難得的機會，將客家了不起的文化透過拍攝顯現出來。」

據悉，在為期五天四夜的行程中，台灣客家子弟們將走訪客家八喜樓、大夫第、武平百家大院、世界客家母親緣文化主題公園、漳平永福櫻花園、永定土樓景區等特色景點，用短影音生動展現龍岩客家文化的獨特魅力。

參與這次比賽的台灣大學生江同學指出，「我們更加著重於體驗當地的文化。」江同學身為客家人，他表示很期待可以感受和體驗當地特色，他強調宣揚客家文化的重要性，並對來到客家溯源地感到十分開心。

一同參賽的台灣大學生趙同學提及，此前曾看過關於龍岩的紀錄片，對客家土樓以及當地非遺文化興趣濃厚。此次他們計畫以故事或短劇的形式，巧妙引入土樓的相關話題，希望透過這種創新方式，讓更多人了解客家文化的魅力。

此次「客青・搞作」短視頻創作比賽，不僅為廣大客家文化愛好者帶來了一場文化盛宴，也為客家文化的傳承與發展搭建了新的平台。透過比賽，影片創作者們對於「客家」的獨特解讀也得以呈現，讓大眾從多元視角感受到客家文化的獨特魅力。