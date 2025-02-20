陸科探井超一萬公尺 形成自主可控核心技術體系

大陸深地工程獲得重大突破，首座超過一萬公尺的科探井「深地塔科1井」在地下10,910公尺完成鑽井任務，成為亞洲第一、世界第二垂深井，象徵大陸在深地領域科學探索取得重大進展。

央視報導，中國石油在新疆塔克拉瑪乾沙漠腹地經過近2年鑽探，完成鑽井任務的深地塔科1井，不僅獲得大陸首份地下萬尺的岩芯標本，還在一萬公尺的地下找到油氣存在，這在世界範圍內尚屬首次。

深地塔科1井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣境內，是大陸「向地球深部進軍」實施的重大「深地工程」，肩負科學探索和發現油氣的雙重任務。2023年5月30日開鑽。從地表鑽至萬尺深處用時279天，從萬尺衝刺至最後近1公里，則耗時300多天。

中國石油塔里木油田企業首席專家王春生表示，萬尺深處每一尺都是挑戰，過程中要克服超重載荷、井壁失穩、鑽具疲勞、工具失效、地層惡性井漏等困難。連續鑽穿塔里木盆地12套地層，最終在10,851公尺到10,910公尺井段鑽到能夠產生油氣的岩石。

深地塔科1井採用大陸自主研製的全球首台12,000米自動化鑽機進行鑽探，形成自主可控的萬尺關鍵核心技術體系。中國石油股份公司副總裁何江川表示，超萬尺深井的鑽探成功，深地塔科1井攻克超深、超高溫、超高壓等難題和極限挑戰，推動工程技術迭代升級。