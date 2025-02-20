為治病散盡家產…醫科畢業正妹抗癌5年病逝 得年28歲

陸媒報導，貴州28歲抗癌博主「小何日記」在19日（周三）去世。她在2020年確診患上腹腔黏膜瘤晚期，抗癌5年後終不敵疾病離世。

「小何日記」（以下簡稱「小何」）來自貴州農村，從小父母外出打工，自己跟著祖父母生活，她靠自己寒窗苦讀和勤工儉學，考上理想的學校，成為一名醫科生。2019年畢業，進入藥企工作。

不幸的是，她在同年年底發現身體不適，起初發現肚子變大，以為長胖沒有在意。

後來她到醫院檢查，在2020年被確診為腹腔黏膜瘤晚期，並做了減瘤手術，但後來又復發且腫瘤轉移，醫生說她不能再進行手術了，小何開始嘗試各種中醫治療。

治療癌症掏空家底 爸爸為賺錢3年沒回家

小何自述她治療的這幾年已經掏空家底，家裡負債累累。媽媽一邊照顧小何，一邊在工地打散工，爸爸為了多賺點錢，已經3年沒有回家了，弟弟也輟學打工，就連80歲的祖父母也去撿水瓶、紙皮湊錢。

小何近年在社交平台記錄自己的抗癌日常，也在網絡上尋求網友幫助，通過直播賺取費用。她將病魔形容為怪獸，與疾病積極對抗。今年1月，她還分享了自己的近況，配文：「你們的一句加油，我堅持了1年又一年」。

延伸閱讀：

18歲少年患骨肉瘤抗癌3年離世 家屬：初時以為只是生長痛

26歲美女網紅抗癌10年驟逝！切除左肺無效 生前堅持發放正能量

文章授權轉載自《香港01》