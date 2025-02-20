快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

上海首批無人郵車上路 負責郵件運輸、可裝500公斤

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海郵政近日正式投入使用的無人車，首批投入2輛，最高時速為20公里，一次最多可裝運500公斤郵件。圖／取自澎湃新聞
上海郵政近日正式投入使用的無人車，首批投入2輛，最高時速為20公里，一次最多可裝運500公斤郵件。圖／取自澎湃新聞

上海郵政近日正式投入使用的無人車，首批投入2輛，最高時速為20公里，一次最多可裝運500公斤郵件。除開箱裝卸，其餘時候都無人操作，主要服務於郵政攬投部和驛站之間的郵件運輸。

澎湃新聞報導，上海郵政介紹，首批投入使用的2輛無人車，目前，上海市郵政分公司在奉賢金海社區開通上海市內第一條無人車投遞路線，浦東臨港地區的路線也將於今年3月正式開通，並計劃在全市不斷擴大範圍。

無人郵車整個車身最大的空間是裝載快遞和郵件的「肚子」，裝載空間達3立方公尺，一次最多可裝運500公斤郵件；設定的最高時速為20公里，滿電續航里程可達100公里。

奉賢區分公司運管部車輛管理員袁瑋琪介紹，每輛無人車均搭載自動駕駛技術系統，運用多源傳感器深度融合感知技術，做到室內外高精度定位的無縫切換，並通過雷射雷達、攝影機、毫米波雷達等構建360度無死角感知體系，精準識別道路狀況。

據介紹，無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，5分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。一名驛站工作人員表示，無人車通過調度系統與驛站對接，到達後只需要輸入密碼就能進行取貨和裝貨，提高了工作效率。

該無人郵車是來自湖南的無人駕駛核心技術提供商及智慧物流產品供應商「行深智能」，根據官網介紹，行深智能成立於2017年，具備底盤、 結構、硬體、軟件等自主研發與設計能力。 目前與京東、美團、華為、富士康、中國郵政、工商銀行、日本樂天皆有合作，該公司將無人車在快遞、工廠、辦公園區和校園等多個場景商業落地，率先達成行業內1000台無人車量產下線。

無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，5分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。圖／取自澎湃新聞
無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，5分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。圖／取自澎湃新聞

上海 郵件

延伸閱讀

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

陸地方統戰部長會議相繼召開 上海：做好港澳台僑工作

一票難求…上海新春首場大型招聘會 現場擠滿求職民眾

上海團再度被拒 蔣萬安點出這部分希望陸委會「清楚說明」

相關新聞

暨南大學三校都是為華僑而辦且有國民黨淵源 歸統戰部管全因僑辦被併

教育部禁止公私立大學與中共中央統戰部所轄的三所大學，包括位在廣東省廣州的暨南大學、位在福建省泉州及廈門的華僑大學以及位在...

中國山東泰山足球退賽風波：政治挑釁導致的集體消失

「中國足球迷拿全斗煥挑釁南韓，害得自家球隊怕出事而退賽？」中超球隊「山東泰山」原定2月19日出戰亞冠聯賽，對陣南韓球隊蔚山HD，卻突然宣布退賽，原因是「球員健康問題」。但突然異常的退賽理由，中國輿論認為真正的原因是：山東泰山前場對戰南韓光州FC的亞冠比賽，場內有中國球迷高舉犯下光州血腥屠殺的南韓獨裁者全斗煥照片挑釁，惹怒南韓球迷，傳出南韓球迷準備在19日的比賽高舉六四等中國敏感政治議題的標語照片回敬；此外，亞足聯也可能就球迷挑釁事件，懲罰山東泰山，自行退賽成了權衡之下的選擇。

上海首批無人郵車上路 負責郵件運輸、可裝500公斤

上海郵政近日正式投入使用的無人車，首批投入2輛，最高時速為20公里，一次最多可裝運500公斤郵件。除開箱裝卸，其餘時候都...

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

年過七旬的老薛，2019年在上海分配到了四套動遷安置房，開始了他的賣房之路，並大肆揮霍，將四套房賣16次，最後因交不出房...

周星馳電影美人魚裡的「鄭總」 藉指導舞蹈猥褻兒童

曾參演周星馳電影「美人魚」，飾演經典角色「鄭總」的影視投資人鄭冀峰，日前被曝因涉嫌猥褻兒童，遭刑事拘留，引發輿論關注。據...

廣州招募環衛工限35歲以下惹議 網嘆：連環衛都做不了

中國業界存在「35歲門檻」，即35歲以上的青壯年在職場易遭遇年齡歧視。近期廣州當地招募環衛工人，年齡須在35歲以下，「3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。