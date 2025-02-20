暨南大學三校都是為華僑而辦且有國民黨淵源 歸統戰部管全因僑辦被併

教育部禁止公私立大學與中共中央統戰部所轄的三所大學，包括位在廣東省廣州的暨南大學、位在福建省泉州及廈門的華僑大學以及位在北京的北京華文學院。這三所大學都各有其學術上的地位，其中最享盛名的暨南大學是大陸俗稱「211」與「雙一流」的一流高校之一，並且是中國第一所由政府創辦的華僑學府。而華僑大學也是「雙一流」的重點高校之一。

所謂的「211」大學就是大陸在1995年江澤民執政時期制定的「面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程」下的113所大學。而「雙一流」則是2015年習近平主政後制定「世界一流大學和一流學科建設」高等教育政策，它整合了最頂流的「985」大學與「 211」大學，將140所高校的465個一流學科選入「雙一流」，其後再增加7所大學。

而北京華文學院雖不是躋身前述重點大學的學校，但卻是中國大陸唯一一所專門面向海外華僑華人開展華文教育即中國語言文化教育的專業院校。

這三所大學所以會由中共中央統戰部管轄，其實是因為原來管轄它們的機構被併入了統戰部。這一個原來的直屬機構就是「國務院僑務辦公室」。2018年3月21日，在習近平推動的機構改革行動下，中共中央印發了《深化黨和國家機構改革方案》，其中，中央統戰部合併國務院僑務辦公室，但對外仍然保留著它的牌子，然而它的職能全數被中央統戰部吸納。

而這個國務院僑辦其實有著濃厚的國民黨淵源。因為它的前身，1949年設立的「中央人民政府華僑事務委員會」，它的首任主任委員就是何香凝。何香凝是何許人？她是國民黨創黨元老廖仲愷的夫人，她跟廖仲愷都是國民黨前身同盟會的成員，亦即兩人都是國民黨的元老。

但身為黨內左翼的廖仲愷在廣東遇刺身亡，讓何香凝一度避居海外；而國共爆發內戰後，何香凝反蔣成立「民革」，因此在中共建政後在人民政府中出任多個職務，包括前述僑務委員會的主任等。

因此前述三個學校中，除了暨南大學1958年在廣州重建後，並非由何香凝一系的人物出任校長，其餘1960年創辦於泉州的華僑大學，首任校長就是廖仲愷與何香凝的長子廖承志出任。而北京華文學院的前身「北京歸國華僑學生中等補習學校」在1950年創辦時，則由何香凝兼任榮譽校長，並由廖承志策劃、主持學校建設。

同時，1978年1月，大陸國務院僑務辦公室成立。廖承志也成為第一任的主任。因文化大革命被迫中斷的北京華僑補校，才又在廖承志指示下復辦，並在1980年9月復校。其後又歷經數度更名，到了2000年才改名與改制為北京華文學院。

從創辦的歷史可知，三所大學都是為歸僑所創設。暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府，按其校史簡介，「暨南」二字出自《尚書．禹貢》句：「東漸於海，西被於流沙，朔南暨，聲教訖於四海。」意即面向南洋，面向海外，將中華文化遠播到五洲四海。而華僑大學更是顧名思義即可知它的辦校宗旨。北京華文學院亦如前述，是為華僑華人的華文教育而創設。

公開資料顯示，暨南大學本科專業105個，國家一流專業建設52個、國家特色專業8個。一級學科學位授權67個（博26、碩41）專業學位授權32種（博1、碩31）博士後科學研究流動站19個。華僑大學本科系68個，國家一流專業建35個、國家特色專業6個。一級學科學位授權34個（博9、碩25）專業學位碩士授權23種，博士後科學研究流動站5個

暨南大學專任教師2700多人，其中擁有中國科學院或中國工程兩院的院士8人、外籍院士9人、國家級教學名師2人、國家傑（優）青43人，百千萬人才工程國家級人選21人。華僑大學專任教師1700多人，其中雙聘兩院院士4人、國家傑青1人、百千萬人才工程國家級人選2人。

暨南大學在各個全球大學排名中，最優的是曾在USNEWS世界大學排名中列408名。但在QS以及泰晤士兩項大學排名，最優時分別只占580及501名。

而在大陸國內的排名中，暨南大學排名在50名左右，華僑大學則排名在120~150區間。暨南大學在廣東省內高校排名第四，位於前三名的中山大學、華南理工、南方科大之後。華僑大學則在福建省內排名第五，位居前四名的廈門大學、福州大學、福建師大、福建農林