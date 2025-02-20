控管再加碼 港府擬針對工會組織引入國安法元素

香港當局計畫為本地職工會組織加入國安法元素，禁止違反國安的人擔任工會職員或發起人。

無線電視台報導，根據港府昨天向立法會提交的文件，當局計畫修訂「職工會條例」，引入國安元素，以加強規管職工會，包括永久禁止干犯危害國安的人出任工會職員或發起人，也可以國安理由拒絕職工會的新登記或合併申請等。

據報導，截至去年底，本地已登記職工會約1400個。

報導引述勞工處副處長何錦標說，這次修訂也會規範本地職工會與境外組織的合作，比如工會收取或使用境外勢力的資金時，事前要向當局申報及獲批，而即使獲批也不能用於本地選舉。

至於本地職工會要成為外國相關組織的成員，需要以書面通知當局，並嚴禁成為任何境外政治性組織的成員。