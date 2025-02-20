美國隊長必須死！《哪吒2》掀民族自豪 陸影迷號召反漫威《美隊4》

英國廣播公司（BBC）報導，中國春節檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》大獲成功，激發中國強烈的民族自豪感；反觀近期在中國上映的漫威電影《美國隊長：無畏新世界（又稱《美國隊長4》）》則淪為攻擊目標而票房慘淡，中國社群開始出現「哪吒在海外活不活無所謂，美國隊長在中國必須死」的口號。

《哪吒2》1月29日在中國上映至今屢獲佳績，在不到2周時間突破10億美元大關，尤其中國處於經濟低迷，加上中國市場向來由好萊塢電影主導，這樣的表現更加令人印象深刻。

《哪吒2》也成為中國影史首部擠進全球影史票房前10的非好萊塢電影，更超越《腦筋急轉彎2》登上全球最賣座的動畫片第1名，掀起新一波民族主義浪潮。

在這波民族情懷下，有人批評《哪吒2》在北美影院的放映量不足，指責美國電影放映更多其他電影，而非中國電影，美國電影也在中國淪為攻擊對象，尤其甫於14日上映的《美國隊長4》。

報導指出，四川一家電影院更決定延後放映《美國隊長4》，「以支持《哪吒2》」。

中國新聞媒體和社群對《美國隊長4》在中國票房慘淡而幸災樂禍。《美國隊長4》在美國以外地區票房為9200萬美元，但在好萊塢最大的海外市場中國的票房僅1060萬美元。

中國網路論壇一篇文章，以「不是美國隊長不行了，而是美國不行了」為題，分析《美國隊長4》缺乏吸引力的原因。該文作者認為：「現實中，美國並沒有超級英雄，美國也不是人類愛好和平、維護和平的燈塔。」