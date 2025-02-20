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陸擬建立「疾控監督員制度」 緊盯醫療機構公衛責任

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家疾控局要探索建立「醫療機構疾控監督員制度」，緊盯醫療機構的公共衛生責任。圖為廣西一家公共衛生所，市民正在接種流感疫苗。（圖／取自新華社）
大陸國家疾控局要探索建立「醫療機構疾控監督員制度」，緊盯醫療機構的公共衛生責任。圖為廣西一家公共衛生所，市民正在接種流感疫苗。（圖／取自新華社）

因新冠疫情催生的大陸國家疾控局，負責完善疾控體系和修訂各級疾控機構建設標準等工作。該局長沈洪兵近日在《人民日報》撰文指出，除了人工智慧等創新技術納入工作體系中，還要探索建立「醫療機構疾控監督員制度」，緊盯醫療機構的公共衛生責任。

沈洪兵表示，「預防」是大陸衛生健康事業的基本要求，大陸國家疾控局的工作目標包括進一步完善疾控體系，理順各級疾控機構職能定位，修訂各級疾控機構建設標準；完善聯防聯控工作機制，鞏固衛生健康、疾控、公安、工信等部門建立的協同流調機制；以區域內重點傳染病防控為抓手，健全完善傳染病「防、治、康、管」一體化服務模式。

此外，要提升公共衛生干預和監督執法能力，推動多聯多價疫苗研發，提升環境衛生、學校衛生和傷害防控等公共衛生綜合干預能力；加快推進傳染病防治法、突發公共衛生事件應對法制修訂；加強綜合監督體系規範化建設，全面提升綜合監督執法效能。

各類創新技術也被納入完善疾控體系工作的一環，沈洪兵表示，要運用人工智慧等新技術實現傳染病的早發現、早診斷、早報告；鼓勵地方建設輸入性傳染病防控先行區；加快建成智慧化多點觸發監測預警體系，推動統籌傳染病監測預警與應急指揮平台建設；推進傳染病智慧監測預警前置軟體應用等。

文中特別提及要探索建立「醫療機構疾控監督員制度」，督促指導醫療機構落實傳染病防控責任清單，強調要壓緊壓實醫療機構的公共衛生責任。

大陸國家疾病預防控制局於2021年5月在北京正式掛牌，為大陸國家衛健委副部級機構，在履行職責過程中堅持中共對疾病預防控制工作的集中統一領導，並要負責擬訂傳染病預防控制及公共衛生監督的法律法規草案、政策、規劃等工作。

中共 傳染病 疫情 疫苗

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