快訊

參選高雄市長…立委林岱樺涉詐助理費 檢調今大動作搜索

陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

奇幻文壇性醜聞：受害者如何「用故事對抗」惡龍？

聽新聞
0:00 / 0:00

擔憂被以六四事件照片回敬？ 陸山東泰山放棄亞足聯冠軍精英聯賽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2月11日在山東濟南舉行的山東泰山倶樂部對南韓光州俱樂部球賽上，大陸球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （取自微博）
2月11日在山東濟南舉行的山東泰山倶樂部對南韓光州俱樂部球賽上，大陸球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （取自微博）

南韓官媒韓聯社報導，中國山東泰山足球俱樂部突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE），原定於19日下午進行的山東泰山客場對陣南韓蔚山HD俱樂部的比賽隨即被取消。

這一棄賽的決定可能源自於2月11日山東泰山在山東濟南主場迎戰南韓光州足球俱樂部的比賽中，部分大陸球迷展示了在1980年光州事件中對群眾進行暴力鎮壓的南韓前總統全斗煥的照片，從而引發抗議有關。

亞足聯19日通過官網發佈消息稱，山東泰山表明將不參加與蔚山HD的比賽。根據亞冠精英聯賽競賽規程第五條第二款規定，亞足聯認為山東泰山退出亞冠精英聯賽。有關條款規定，拒絕進行比賽或書面通知不打算或無法參加比賽的俱樂部被視為退賽。蔚山HD也通過社交媒體官宣，因山東泰山放棄參賽，當天的比賽被取消。

依據山東泰山俱樂部微博公眾號發出的公告，山東泰山指稱，因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第8輪比賽。我們對此深表遺憾，對亞足聯、蔚山HD足球俱樂部、廣大球迷及社會各界深表歉意。

韓聯社也報導稱，據南韓職業足球聯盟消息，山東泰山向亞足聯方面以球員和工作人員的健康問題為由表示無法參加原定於當天下午7時在蔚山進行的2024-25賽季亞足聯冠軍精英聯賽的聯賽階段第八輪比賽。亞足聯通知稱，聯賽不允許僅放棄一場比賽，如要棄賽，只能退出整個賽事，山東泰山對此表示了同意。

山東泰山為何在比賽開始2小時之前突然作退賽決定，引發關注。報導稱，山東泰山11日在濟南奧林匹克體育中心主場迎戰南韓光州足球俱樂部，進行聯賽階段第七輪比賽。在比賽過程中，部分中國球迷向著南韓球迷展示前總統全斗煥的照片，引發光州方面的強烈抗議。山東泰山方面14日就此發表聲明公開道歉。

而據稱，南韓球迷可能在對蔚山HD的賽事中以牙還牙，高舉包括六四天安門事件的照片還以顏色。大陸網友認為這是山東泰山棄賽的主因。

韓聯社報導稱，全鬥煥是南韓「五一八民主化運動」（又稱「光州事件」）的主謀，光州民眾對他的消極情緒根深蒂固。1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，光州民眾走上街頭發起大規模抗議運動。當時掌握軍權的全斗煥下令進行武力鎮壓，造成大量平民傷亡。

全斗煥 六四 南韓 天安門 足球

延伸閱讀

足球／中國山東男足亞冠聯賽突退賽 傳擔心南韓球迷持六四敏感照片

美創投AI資料中心 插旗南韓

中國碳市場交易 山東賣出量1.33億噸居首位

大陸碳市場交易 山東1.33億噸居首

相關新聞

擔憂被以六四事件照片回敬？ 陸山東泰山放棄亞足聯冠軍精英聯賽

據南韓官媒韓聯社報導，中國山東泰山足球俱樂部突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE），原定於19日下午進行的山東泰山客場對...

曾飾電影美人魚經典角色 「鄭總」涉猥褻兒童被刑拘

曾參演周星馳電影「美人魚」，飾一經典角色「鄭總」的大陸影視投資人鄭冀峰，今日被曝因涉嫌猥褻兒童，遭大陸警方刑事拘留，引發...

中國多地政務系統接入DeepSeek 稱大幅提升效率

深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）掀起熱潮，中國多地相繼宣布政務服務系統接入應用，宣稱可以...

緬甸明家犯罪集團23人 涉詐騙等11項罪名一審開庭

浙江溫州市中級人民法院，14日到19日一審開庭，審理緬甸果敢明家犯罪集團成員明國平、明珍珍等23名被告人涉嫌詐騙、故意殺...

「明家犯罪集團」涉詐欺、殺人 陸法院一審百人旁聽

大陸「明家犯罪集團」自2015年以來在緬北一帶從事電信網路詐騙，涉賭詐資金人民幣百億多元。2023年底該集團領導人在中緬...

陸網友不平！93歲老人性侵未成年少女 卻因「一原因」免入獄

大陸湖南省邵陽市邵陽縣1名因強姦罪獲判刑15年的93歲老人，被看守所以「生活不能自理」為由拒絕收押，建議法院暫予監外執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。