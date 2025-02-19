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曾飾電影美人魚經典角色 「鄭總」涉猥褻兒童被刑拘

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
鄭翼峰（左）在參演周星馳的電影「美人魚」後，兩人也曾繼續合作，並出席電影宣傳活動。取自撫州市全媒體中心
鄭翼峰（左）在參演周星馳的電影「美人魚」後，兩人也曾繼續合作，並出席電影宣傳活動。取自撫州市全媒體中心

曾參演周星馳電影「美人魚」，飾一經典角色「鄭總」的大陸影視投資人鄭冀峰，今日被曝因涉嫌猥褻兒童，遭大陸警方刑事拘留，引發輿論關注。據海南海口市公安局晚間證實，「鄭某峰」確因涉嫌猥褻兒童，被海口市公安局龍華分局採取刑事強制措施，目前已報檢察院擬對其進行批准逮捕。

今日下午，大陸律自媒體公眾號「法度Law」爆料，曾參演過香港某知名演員導演的電影中「鄭總」一角的鄭某某，傳因涉嫌猥褻兒童，已於今年1月被海口市公安局龍華分局刑事拘留。

接著，澎湃新聞報導，晚間從海南省海口市公安局獲悉，「鄭某峰」確因涉嫌猥褻兒童，被海口市公安局龍華分局採取刑事強制措施，目前已報檢察院擬對其進行批准逮捕。

據陸媒取得的「拘留通知書」，鄭某某名為鄭某峰，由海口市公安局龍華分局於今年1月18日簽發，鄭某峰因涉嫌猥褻兒童於當日19時被刑事拘留，其被羈押在海口市第一看守所。報導還引述「權威管道人士」說，「拘留通知書是真的」。

鄭冀峰是大陸江西撫州市黎川縣人，生於1971年，有編劇、導演、演員、電影出品人、商人等多重身分。

在參演「美人魚」時，鄭冀峰所飾演的「鄭總」被認為是本色演出，他雖戲份短，但在嘲諷大陸演員鄧超飾演的富豪「劉軒」，和穿上噴射背包等片段均讓人印象深刻，甚至有傳出，這是鄭冀峰投資「美人魚」電影提出的條件，讓他出演一個角色。

後來，鄭冀峰繼續參與影視創作，據他的家鄉撫州本地媒體報導，鄭冀峰導演的作品「豬八戒傳說」於2019年上映，他當時擔任香港HFIO資本管理公司董事長、金像影業董事長等職。另，據大陸工商登記資訊平台天眼查，鄭冀峰在海南投資的與影視、表演、藝術相關公司共有5家。

大陸網傳鄭某某的刑事拘留通知書。取自微博
大陸網傳鄭某某的刑事拘留通知書。取自微博

公安 猥褻 電影

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