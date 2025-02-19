緬甸明家犯罪集團23人 涉詐騙等11項罪名一審開庭

浙江溫州市中級人民法院，14日到19日一審開庭，審理緬甸果敢明家犯罪集團成員明國平、明珍珍等23名被告人涉嫌詐騙、故意殺人等11項罪名，涉賭詐資金人民幣百億元，造成14名中國公民死亡、6名中國公民受傷。

大陸央視新聞報導，溫州市人民檢察院指控，2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首的明家犯罪集團，利用在緬甸果敢地區的影響力，發展和依託明家家族掌控的武裝力量，設立多個「產業園區」，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護。

檢查機關提到，明家犯罪集團夥同以「金主」，實施跨境電信網路詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭詐資金人民幣百億元，造成14名中國公民死亡、6名中國公民受傷。

其中，2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團還提供武裝押運和看管，夥同「金主」轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止涉詐人員逃跑，致多人傷亡。

檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪等11項罪名，追究明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，與各被告人及辯護人進行對質，控辯雙方在法庭的主持下發表意見，在各被告人進行最後陳述後，法庭宣布休庭，擇期宣判。