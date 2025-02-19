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「明家犯罪集團」涉詐欺、殺人 陸法院一審百人旁聽

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2月14日至19日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理明國平、明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等23名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁等一案。（圖／取自央視）
2月14日至19日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理明國平、明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等23名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁等一案。（圖／取自央視）

大陸「明家犯罪集團」自2015年以來在緬北一帶從事電信網路詐騙，涉賭詐資金人民幣百億多元。2023年底該集團領導人在中緬合作執法下被緝拿到案，近期大陸法院召開一審公開開庭審理，大陸人大代表、政協委員、記者、當事人家屬和各界群眾100多人旁聽庭審，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

央視報導，2月14日至19日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理明國平、明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等23名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、侵犯公民個資一案。

綜合央視和溫州市人民檢察院起訴指控，2015年以來，「明家犯罪集團」以明家的家族核心成員為首要分子，以及周衛昌、羅家良、楊正喜等武裝頭目為重要成員，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力和其掌控的武裝力量，在果敢老街市及石園子、清水河等地設立多個「產業園區」。

該集團招攬多名「金主」及其為首要分子的犯罪集團入駐並提供武裝庇護。集團運作的高峰時期，園區涉詐人員近萬人，明家與「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害不服從管理、不能完成任務的底層電詐人員。造成至少14名中國大陸公民死亡、6名中國大陸公民受傷。

2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國大陸，明家犯罪集團提供武裝押運和看管，夥同「金主」轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止涉詐人員逃跑。

由於明家犯罪集團案件涉案對象多，時間跨度長，案件數量多，涉及地域廣，溫州公安機關成立了800多人的專案組，到大陸20多個省份100多個鄉鎮取證，其中包括數千名電信網絡詐騙犯罪受害人和上萬名緬北電詐回流人員。

多人 詐騙

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