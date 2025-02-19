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陸網友不平！93歲老人性侵未成年少女 卻因「一原因」免入獄

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸湖南省一名因性侵未成年女孩獲判刑15年的93歲老人，被看守所以「生活不能自理」為由拒絕收押，建議法院暫予監外執行，引發網友不平，圖為喀什一處監獄。（路透資料照）
大陸湖南省一名因性侵未成年女孩獲判刑15年的93歲老人，被看守所以「生活不能自理」為由拒絕收押，建議法院暫予監外執行，引發網友不平，圖為喀什一處監獄。（路透資料照）

大陸湖南省邵陽市邵陽縣1名因強姦罪獲判刑15年的93歲老人，被看守所以「生活不能自理」為由拒絕收押，建議法院暫予監外執行。然而，受害者是當地1名未成年女孩，引發大陸網友憤慨，認為這名93歲老人能對未成年少女不軌，怎麼要坐牢時就沒能力「生活自理」？

陸媒《楚天都市報》旗下新媒體「極目新聞」報導，據邵陽中院近日公示，93歲的罪犯周姓男子，因犯強姦罪於2024年10月14日，被法院判刑15年。

不過，在收監執行過程中，邵陽縣看守所於2024年11月14日，以周男「生活不能自理」為由拒絕收押，建議該院對其暫予監外執行、該院已於2月12日受理，「現向社會公示，接受社會監督，公示期限為3日。」

邵陽縣社區矯正管理局工作人員透露，該案件被害人是當地一名未成年女孩，如果法院最終確定實施社區矯正，周男報到後將進入監管，每天需2次手機打卡，每月到司法所報到學習。

對於該案，北京市京師律師事務所律師周喜豐表示，從法院公示的內容看，對年過九旬的罪犯周某暫予監外執行的理由是「生活不能自理」，適用的是大陸《刑事訴訟法》第265條第1款第3項的規定。

周喜豐稱，據該法第265條，對被判處有期徒刑或者拘役的罪犯，可以暫予監外執行，其中包含「患有嚴重疾病需要保外就醫」、「懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女」、「生活不能自理，適用暫予監外執行不致危害社會」的3種情形。因此，周某被暫予監外執行，應該與他的年齡，和身體狀況不能自理有關。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，依據「暫予監外執行規定」，對暫予監外執行的罪犯，依法實行社區矯正，由居住地的社區矯正機構負責執行；如果罪犯在社區矯正期間違反相關規定、不符合監外執行情形，可能會被收監執行。

澎湃新聞整理，大陸年滿75歲以上老年人性侵犯罪，上述並非單一個案。如在2017年，無錫市梁溪區人民法院審結一起83歲退休教師猥褻、強姦兒童案件；83歲的徐某曾因犯姦淫幼女罪2次判刑。2017年，徐某利用在自己家中當鋼琴家教機會，先後4次對9歲女童猥褻、2次對另一名9歲女童猥褻。法院最終判決徐某犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑6個月；犯強姦罪判處有期徒刑5年3個月。決定執行有期徒刑5年6個月。

報導稱，近年來農村老年人性侵留守兒童的案例時有發生，「女童保護」公益專案發起人孫雪梅認為，針對老年人性侵兒童犯罪，應該加強對其普法、震懾和干預。

未成年 猥褻 老年人

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