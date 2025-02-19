2年輕女蹲佔車廂門位置滑手機 目擊者︰好特別的行為藝術

乘搭公共交通工具時，所有行為都應該顧己及人！惟網上流傳1張照片，顯示2名年輕女子乘搭港鐵時，卻在車廂車門位置前蹲地，悠然自得地看手機，完全旁若無人，目擊者形容是「好特別的行為藝術」。許多網民留言指「蹲都不要蹲在正門口啦」、「沒櫈坐也別這樣啊」、「文化差異」。

2年輕女蹲門邊看手機

樓主在Threads上載1張照片，顯示現場是港鐵車廂，看上去人多擠迫，卻有2名年輕女子當眾在車門位置前蹲地，而且正使用手機，表現悠然自得，沒有介意其他人目光，而她們所處位置當時並非到站打開車門的一方。

網民︰這樣蹲法，不是更累嗎？

樓主質疑「究竟係出於什麼心態，年輕女子穿得漂漂亮亮的在地鐵蹲坑，好特別的行為藝術」。帖文引來大量網民留言，「這樣蹲法，不是更累嗎？」、「影響市容」，不過亦有人表示，「你站你站，她蹲她的都算河水不犯井水」。

2名年輕女子車門位置前蹲地，悠然自得地看手機，完全旁若無人。（Threads圖片）

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文章授權轉載自《香港01》