港鐵阿伯惡鬥大叔！撞擊叉頸爆粗口 互挑釁下車開戰結局震驚全網

港鐵人多擠迫，乘客理應互諒互讓。惟網上瘋傳1段「港鐵阿伯vs大叔惡鬥」影片，指港鐵觀塘線列車有1名阿伯與1名有口音大叔因「打尖（插隊）」、「批踭（碰撞推擠）」等問題起爭執，其間粗口橫飛，愈罵愈激動，目擊者更指阿伯曾經出手對大叔「叉頸」。待列車到油塘站時，大叔挑釁阿伯稱下車「打」，阿伯回應「出去就出去，我怕你啊？」，惟車門打開後，阿伯未有跟隨大叔下車，反而留在車內向大叔挑釁「進來啊！」。最終2人在門口互相叫囂，但始終沒有越界，大叔留下1句「你老X臭X！你吃屎啦！」，之後離開，阿伯則繼續乘車，影片至此結束。

影片引來網民熱議，許多人都笑言看到結尾感到震驚，直言「料想不到」，又笑稱「阿叔懂玩呀」、「看到最後笑死」。但也有人認為公眾地方不應吵架，「我覺得這種事很沒意義，有人挑釁我我就走開」、「沒結果就不要吵了啦！」、「打贏上警局，打輸進醫院」。

港鐵阿伯與大叔疑碰撞爭執

目擊事件的女生於2月12日在社交平台threads上載影片，指乘搭港鐵觀塘線列車時，有1名戴帽阿伯與1名戴口罩大叔於藍田站上車，當中大叔批評阿伯「趕上車時推擠，雙方爭吵，阿伯用手「叉」大叔頸部，繼而爆發粗口罵戰，女生感嘆「香港人真的壓力很大」。

影片見到，當時車廂擠滿乘客，阿伯與大叔站在近門口位置爭吵，略帶口音的大叔向阿伯爆粗責罵「你唔好扮X晒嘢啊，我同你講！不X知所謂啊，幾廿歲人都唔化嘅！」。阿伯反嗆「你就不X知所謂啊！戇XXX！你真係啊！打尖我都唔X下你，你戇XXX啦」；大叔即反駁「你就戇XXX！乜X嘢叫打尖啊？你老XX！」。阿伯回應「打尖唔X知啊？你老XX！」，大叔指摘「有病嘅你都，你唔死都無用啊，我同你講」，阿伯怒吼「你去死啊，戴口罩，X街！」。

互相挑釁稱下車再打

雙方都大聲講粗口互罵，而愈罵愈激動，阿伯問大叔「點樣X先？」，大叔回應「我X你就X你啦！」。阿伯怒指「係咪X啊？X你老X臭X！」，更伸手「叉」大叔頸部，並兇狠「睥（瞪）」着大叔，大叔反嗆「打我啊！打啊！」。這時列車駛到油塘站，大叔挑釁阿伯「出去（下車打）」，阿伯表示「出去就出去，我怕你啊？」。

挑釁下車打架 結局反高潮

車門打開後，大叔直如所言立即下車，然而阿伯仍留在車廂沒有步出，大叔於是站在門口喝斥「來啊！X癱！X你老X出來啊！你正一廢柴啊，出來啊！」，阿伯反挑釁「進來啊！」。最終雙方隔着車門對峙，誰都沒有越界，而大叔喝罵「你老X臭X！你吃屎啦！」後離開，阿伯則繼續乘車。而雙方在門口爭執期間，被其他乘客指摘「別擋在車門口啦，你兩個，麻X煩！」。

網民籲互諒互讓

網民看過影片議論紛紛，有人笑言對結局感到震驚，又指「阿叔懂玩呀」、「看到最後笑死」、「你進去我就出來，你出來我就進去」、「講就兇狠做就碌X」。亦有網民指出，「而家有啲人係好鍾意起踭，有時條路窄唔係縮埋啲讓大家，而係故意舉起手踭好似要批到人咁」。

但也有人認為公眾地方不應吵架，宜互諒互讓，「我覺得這種事很沒意義，有人挑釁我我都走開，又沒奬金」、「沒結果就不要吵啦！」、「打贏上警局，打輸進醫院」。

港鐵範圍爆粗可罰款5,000元

根據《香港鐵路附例》，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者可被罰款5,000港元。

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文章授權轉載自《香港01》