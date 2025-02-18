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陸地方統戰部長會議相繼召開 上海：做好港澳台僑工作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
上海昨召開全市統戰部長會議。圖／中新社
上海昨召開全市統戰部長會議。圖／中新社

在今年1月中大陸召開全國統戰部長會議後，隨全國「兩會」將至，近日上海、山東、青海、安徽等多地相繼召開省市級統戰部長會議。其中，上海的會議指出，做好港澳台僑工作，進一步推動聚才引資，壯大友我力量。

據中新社，2025年上海全市統戰部長會議17日舉行，上海市委常委、統戰部長陳通出席會議並發表演說。

會議強調，2025年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。上海統一戰線要夯實共同思想政治基礎。堅持發展好完善好中國新型政黨制度，提升服務中心大局的政治站位與工作效能。

會議還提出，鑄牢中華民族共同體意識主線，系統推進宗教中國化，加強中共黨外知識分子和新的社會階層人士團結引領，以及促進「兩個健康」，引導民營企業和民營經濟人士堅定信心等。

會議提到，做好港澳台僑工作，進一步推動聚才引資，壯大友我力量。加強黨外代表人士隊伍建設，做深做實做細聯誼交友工作。據中新社，會議傳達了大陸全國統戰部長會議、上海市委統戰工作領導小組全體會議精神，部署了民族宗教工作、民營經濟統戰工作和港澳台僑工作。

此外，近一周，山東、青海、安徽也相繼召開全省統戰部長會議。青海的會議提到，著力維護涉藏州縣社會大局和諧穩定；山東會議指出，要進一步完善大統戰工作格局，奮力開創全省統戰工作新局面；安徽省會議稱，要在助力打造具有重要影響力「三地一區」新征程上彰顯統戰作為。

上海 中共 統戰

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