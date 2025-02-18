快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

可能爆炸地點曝！2032年疑有「小行星撞地球」 傳陸開始部署防禦

中央社／ 台北18日電
編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議。圖／法新社
編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議。圖／法新社

編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議，對此，陸媒透露，中國已開始部署近地小行星防禦系統。

綜合央視網、光明網等中國官媒日前的報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）噴氣推進實驗室近地天體研究中心（CNEOS）15日表示，一顆名為2024YR4的小行星可能在2032年撞擊地球，但機率僅約2%。

據指出，目前關於2024 YR4的消息仍然有限，但估計這顆小行星直徑在40至90公尺之間，相當於一座足球場大小。

央視網引述中國天文專家表示，目前的撞擊機率只是一個估值，當下更重要的是展開持續觀測和軌道測算；2024 YR4未來即使對人類構成明確威脅，防禦策略也有很多，中國目前已開始部署「近地小行星防禦系統」，全球科學家也正以「行星防禦」為紐帶展開協作。

位於南美洲國家智利的柳樹天文台（El Sauce Observatory）去年12月27日發現這顆代號2024 YR4的小行星。今年1月初以來，NASA的天文學家一直使用望遠鏡追蹤2024 YR4。

據指出，這顆小行星目前距離地球超過4800萬公里。雖然撞擊的可能性很小，但天文學家正密切跟蹤，以發現更多細節。

報導說，2024 YR4的大小與行星「殺手級別」的小行星相差甚遠。「行星殺手」小行星是指直徑1公里或更大的太空岩石，可能對生命造成毀滅性影響。造成恐龍滅絕的小行星直徑據估計約為10公里。

外電報導，國際小行星預警網（International Asteroid Warning Network，IAWN）1月29日發出備忘錄指出，若2024 YR4果真撞上地球，可能發生爆炸的地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海和南亞等地的上空。

NASA 太空 央視 科學家

延伸閱讀

又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授

日本將開發月球天氣預報系統 盼助太空人防輻射

比地球一圈還長！Meta宣布建造5萬公里海底電纜 連結五大洲

為地球唱！北水處嘻哈大賞開跑 衝人氣先上架先累點閱

相關新聞

可能爆炸地點曝！2032年疑有「小行星撞地球」 傳陸開始部署防禦

編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議，對此，陸媒透露，中國已開始部署近地小...

哪吒2熱潮…杭州石雕大師 3天打造出「石磯娘娘」

這個春節檔最強勁的電影，莫過於「哪吒·魔童鬧海」（哪吒2）。除主角哪吒，電影中許多配角也讓觀眾印象深刻，尤其是個性鮮明的...

史玉柱傷心地…爛尾28年的珠海巨人大廈終於要動工

近日，珠海市公布「巨人大廈改造提升及公共停車場項目」等四個重點城市更新項目備案信息，總投資55.48億元（人民幣，下同，...

強迫大象「滑土坡」？ 網批虐待 廣東度假區回應了

廣東清遠長隆度假區飼養的大象，最近被遊客目睹在泥土坡上「溜滑梯」，許多目擊者在社群上表示，大象看起來很不願意，但仍被工作...

甘肅警車把農用車逼進溝 目擊者發視頻 所長約談電話來了

網上一段視頻顯示，甘肅漳縣一輛警車在沒做任何提示情況下，把農用三輪車逼到溝裡，拍下關鍵畫面的目擊民眾認為執法欠妥，但事發...

不甩網友罵「翻牆」 毛寧在X發影片 宣傳中國科技飛躍

就在中國國家主席習近平參加民營企業家座談，表達政府對科技行業支持的決心之際。外交部發言人毛寧16日在社群平台X（前稱推特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。