快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

中國「指居」釀死 8名辦案人員被控刑訊逼供

中央社／ 北京18日電

中國指定居所監視居住（簡稱「指居」）制度飽受詬病，辦案人員為取得口供，對嫌犯使用暴力、疲勞審問，已釀多起死亡。南方周末今天報導，2022年暴欽瑞在指居期間死亡一案，法院於13日審理8名被控刑訊逼供罪的辦案人員，並宣布擇期宣判。

2022年7月，暴繼業和其兒子暴韶瑞、暴欽瑞等10人，被認為參與毆打民工、放高利貸等行徑，均被執行指定居所監視居住。13天後，34歲的暴欽瑞在石家庄新樂市醫院死亡。

南方週末今天報導，2月13日，河北保定市蓮池區人民法院對暴欽瑞實施刑訊逼供並致其死亡的新樂市公安局8名涉案人員涉故意傷害罪、刑訊逼供罪進行公開審理。

起訴書指控，對暴欽瑞實施刑訊逼供的，有張旭光、邢子超、王子謙、吳瑋濤、馬林炫5人。他們的行為導致暴欽瑞死亡。庭審中，張旭光不承認對暴欽瑞有刑訊逼供行為，其餘4人則認為自己的行為並非導致暴欽瑞死亡的原因。

起訴書提到，手搖電話機、電警棍電擊，鎬柄、PVC管，皮帶抽打，吊籠子，搧耳光與拳打腳踢，均是此案採取的刑訊逼供手段。庭審中，8名被告人均不同程度否認了在偵查階段訊問時承認的刑訊逼供行為，多數被告人否認使用過手搖電話機和電棍。

被告人均稱，辦案期間不清楚嫌犯在指居區的居住條件如何，是否有長期被固定在審訊椅等情況。他們稱，指居區由保安負責管理，辦案民警很少去指居室，提審時是保安將人從屋內提出，交給民警。

報導提到，法院於13日展開為期兩天的審理，最後由法官宣告休庭，擇期宣判。

中國「指定居所監視居住」執行過程缺乏法律規範看管人員行為準則，一些辦案人員為獲取口供，以非人道方式對待嫌犯，包括要求嫌犯戴著手銬、腳鏈坐在鐵製審訊椅、毆打、電擊、不供應食物、限制如廁次數等方式。近年來常有媒體報導嫌犯在指居期間死亡，包括某科技公司總經理邢燕軍、湖北某連環盜竊案嫌疑人袁時宏，更有嫌犯在指居期間變成植物人。

死亡 高利貸

延伸閱讀

甘肅警車把農用車逼進溝 目擊者發視頻 所長約談電話來了

被控投資詐騙50萬 綠茶反擊對方找黑道恐嚇

法國外科醫生被控性侵299人多為兒童 24日將開審

影／台中警嘉義辦案 超商直擊車手鬼祟 趁交款逮個正著

相關新聞

可能爆炸地點曝！2032年疑有「小行星撞地球」 傳陸開始部署防禦

編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議，對此，陸媒透露，中國已開始部署近地小...

哪吒2熱潮…杭州石雕大師 3天打造出「石磯娘娘」

這個春節檔最強勁的電影，莫過於「哪吒·魔童鬧海」（哪吒2）。除主角哪吒，電影中許多配角也讓觀眾印象深刻，尤其是個性鮮明的...

史玉柱傷心地…爛尾28年的珠海巨人大廈終於要動工

近日，珠海市公布「巨人大廈改造提升及公共停車場項目」等四個重點城市更新項目備案信息，總投資55.48億元（人民幣，下同，...

強迫大象「滑土坡」？ 網批虐待 廣東度假區回應了

廣東清遠長隆度假區飼養的大象，最近被遊客目睹在泥土坡上「溜滑梯」，許多目擊者在社群上表示，大象看起來很不願意，但仍被工作...

甘肅警車把農用車逼進溝 目擊者發視頻 所長約談電話來了

網上一段視頻顯示，甘肅漳縣一輛警車在沒做任何提示情況下，把農用三輪車逼到溝裡，拍下關鍵畫面的目擊民眾認為執法欠妥，但事發...

不甩網友罵「翻牆」 毛寧在X發影片 宣傳中國科技飛躍

就在中國國家主席習近平參加民營企業家座談，表達政府對科技行業支持的決心之際。外交部發言人毛寧16日在社群平台X（前稱推特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。