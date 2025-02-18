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持續打擊電詐！緬甸查獲273名非法入境外籍人員

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸近期積極和泰國、緬甸方面聯手打擊詐騙集團。圖／取自大公文匯報微博
中國大陸近期積極和泰國、緬甸方面聯手打擊詐騙集團。圖／取自大公文匯報微博

為打擊電詐問題，中國大陸、泰國緬甸近來持續加強相關行動。新華社引述緬甸國家管理委員會新聞資訊小組17日晚消息表示，緬甸當局於當日查獲273名非法入境的外籍人員。緬甸該資訊小組指出，當局在克倫邦妙瓦底-水溝谷和KK園區等地查獲這些外籍人員。緬方正識別相關人員的身分、拘留並進一步調查這批人員。

上述消息並指，緬甸、中國大陸和泰國代表17日在妙瓦底三方會談，針對打擊有關犯罪行為展開行動，以迅速推進移交外籍人員工作。會談討論落實嚴厲打擊電信詐騙制度、剷除妙瓦底地區電信詐騙犯罪窩點、將涉案人員移交相關國家等事宜。

此外，該消息還說，自1月30日至2月17日，緬方共查獲1303名外籍人員，其中大多數人員參與網賭電詐違法行為。緬甸政府正嚴厲打擊邊境地區非法網絡賭博、電信詐騙和其他犯罪活動。

大陸公安部部長助理劉忠義16日率團到泰緬邊境，赴妙瓦底考察，並與緬甸、泰國官員組成聯合工作組，加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。緬方近期已控制、收容超過千人，其中約700名為大陸公民，計畫送往泰國後陸續移交中方。

劉忠義在考察過程中表示，大陸官方將按照去年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場，以接回大陸公民。泰國達府移民局稱，以泰方接收能力，每日最高不超過500人，後續遣返行動需中緬泰三方協調，以確保有序轉移。

大陸外交部發言人郭嘉昆17日透露，大陸正和泰國、緬甸等國積極展開雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電詐毒瘤。

新華社18日凌晨引述緬甸國家管理委員會新聞資訊小組消息表示，緬甸當局於17日查獲273名非法入境的外籍人員。圖／取自風聞社區微博
新華社18日凌晨引述緬甸國家管理委員會新聞資訊小組消息表示，緬甸當局於17日查獲273名非法入境的外籍人員。圖／取自風聞社區微博

泰國 緬甸 電信詐騙

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