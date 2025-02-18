醉酒男凌晨花8000元包小巴 環港5小時再直送回家：完成人生清單

人生有幾多個十年，想要完成人生清單就得趁早！最近有名男子在社交平台分享趣事，說自己某天晚上喝醉酒，在凌晨1點花了2000港元（約8000元台幣）「包一台小巴」，在港九新界四處繞，開了整整5小時，最後還讓那輛紅色小巴直接送他回家，連社區的保全都嚇一跳。這位原po在文章中表示，包車遊港其實是他的人生清單之一，幸好這次遇到願意和他一起「瘋狂」的司機。

醉後開始「奇妙之旅」

原po在Threads分享這段「瘋狂」經歷，他表示自己「做過不少瘋狂的事」，其中一項便是這次「包小型巴士」環港遊5小時。他接著說，當天晚上他在旺角的餐廳陪客人喝到醉，剛好餐廳旁就有小巴站，他便很有禮貌地問司機，「然後就這樣開始了這段奇妙的旅程」。在凌晨1點，原po花了2000港元包了一輛小巴，從旺角出發，最初讓司機在港九新界繞了繞，這輛小巴足足「開了五個小時」，直到早上6點，直接駛進原po住的社區，把他送回家，社區的保全看到也嚇了一跳。

包小型巴士遊車河完成清單

原po形容這次經歷就像是自己的人生清單中的一項，而早在10多年前，他也曾在灣仔向小巴司機提出過類似的請求，但當時遭到拒絕，還被司機們罵了一頓。

網友分享相似包車經歷

不少網友紛紛留言，有人驚訝道「原來小巴可以包喔！」、「2000港元五個小時其實不算貴啊」，也有一些人分享自己類似的經歷，「幾年前我和同事從金鐘去深井吃燒鵝，去銅鑼灣叫紅Van回金鐘，直接載滿一車人一起去」、「N年前我也曾在旺角問過紅Van，包車直接送我們上蘭桂坊，車上有二十個人」、「很多年前紅日放假時，我和朋友也曾包過一台紅Van，在紅Van的等待區看到司機一個客人都沒載，直接開價請他載我們去目的地」。

此外，也有網友好奇樓主與小巴司機的互動，問「小巴司機有沒有和你聊天？」原po回覆說，「有啊！不過剛開始的前一兩個小時我還是有點醉，之後醒過來了我們聊了大概一個小時。」

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文章授權轉載自《香港01》