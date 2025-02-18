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入境遊升溫 外語導遊供不應求

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
伴隨外籍遊客入境中國大陸人數漸增，外語導遊在大陸出現供不應求的現象。圖為外籍遊客在湖南湘西永順縣芙蓉鎮景區打卡拍照。 （新華社）
伴隨外籍遊客入境中國大陸人數漸增，外語導遊在大陸出現供不應求的現象。圖為外籍遊客在湖南湘西永順縣芙蓉鎮景區打卡拍照。 （新華社）

一周6場講解、導遊諮詢量增長超30%、培訓外語導遊新學員……在瀋陽，當了17年外語導遊的隋玉偉從未像現在這麼忙碌：「突然感覺自己有些分身乏術。」

新華社報導，隨著大陸不斷放寬入境免簽政策，各地多了不少興奮和好奇的外國遊客。在火爆的「China Travel」（中國遊）熱潮中，外語導遊成了中外文化交流的紐帶。

隋玉偉是土生土長的瀋陽人，對瀋陽故宮、遼寧省博物館的古蹟、文物如數家珍。從各類古建築的風格特點到古代王朝更替的經典故事，他都能用便於外國遊客理解的方式娓娓道來。

「我平時接待的外國遊客有自己慕名而來的，也有長期在中國工作的，還有一些國外團隊是在瀋陽的外資企業帶來參觀的。」隋玉偉說，去年開始，他明顯感到尋找外語導遊的人越來越多，今年1月的業務諮詢量比去年同期增長超過30%。

2023年11月以來，大陸過境免簽政策不斷調整優化。在最新施行的240小時過境免簽政策以及2024年以來「免簽朋友圈」的持續擴容作用下，大陸入境遊持續高速增長。2024年，大陸免簽入境外國人逾2011萬人次，過境免簽政策適用人數同比上升113.5%。

在剛剛過去的春節假期，瀋陽入境遊訂單量同比增長65%，主要客源地為南韓、日本、新加坡等國家。對此，瀋陽各大旅行社提前組織外語導遊培訓，提升語言溝通能力。

旅遊網站攜程的數據顯示，去年11月大陸對南韓等9個國家持普通護照人員試行免簽政策後，不到一個月時間，南韓遊客入境遊訂單同比增長超150%，熱門城市依次為上海、青島、北京、廣州、深圳、大連、杭州、延吉、成都等。

中國旅行社協會導遊專業委員會會長孫桂珍介紹，目前大陸全國約有66萬持證導遊，中文導遊占比約91.6%，外語導遊占比約8.4%。入境遊市場持續升溫，使多個語種的導遊短缺態勢越發明顯。

免簽 南韓 導遊

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