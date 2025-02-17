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安排電詐受害者遣返 中國公安部官員赴妙瓦底

中央社／ 香港17日電

據報導，中國公安部部長助理劉忠義昨天從泰國進入緬甸妙瓦底考察，了解及協助電信詐騙受害者的安置及遣返安排。

星島日報今天轉述泰國媒體報導，劉忠義16日率團抵達泰國曼谷廊曼國際機場，隨後搭乘航班前往達府湄索，之後進入緬甸妙瓦底考察。

報導表示，劉忠義此行主要是與緬甸內政部長會面，並前往妙瓦底了解情況。

報導提到，妙瓦底KK園區是電詐和人口販運活動的重災區，緬甸政府與當地武裝力量近期在區內展開清剿行動，突襲多個目標建築，成功控制並甄別了約2000名受害者，其中近半數為中國公民。

報導表示，劉忠義在考察過程中詳細了解了受害者的安置和遣返安排，並表示中國政府將派遣包機到達府湄索接回中國公民，首批500至600名受害者預計近日透過泰國送回中國。

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