快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

曼谷21歲女模陪睡疑被迫吸毒全裸暴斃 涉案37歲中國男下落不明

香港01／ 撰文：朱加樟
死亡的21歲女模特兒。（翻攝自khaosod）
死亡的21歲女模特兒。（翻攝自khaosod）

泰國曼谷近日發生一宗酒店命案，當地一名21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內，然而跟他一同入住的37歲中國籍男子至今下落不明。根據調查，男子要求女子提供性服務，過程中卻強迫女方吸毒，最終導致女子失去意識。

根據泰媒khaosod等報導，被害女子透過模特兒經紀公司接下了這份「工作」，以6000泰銖（約新台幣6183元）的報酬陪侍這名中國籍男子。然而根據網上外流的聊天記錄，她在過程中被男子金主逼迫使用毒品，雖然她曾反抗，但卻被對方強迫吸食。

當地警方2月10日上午7時10分接獲報案稱，事發酒店有一名女子昏迷不醒，救護人員趕往現場後確認女子已經死亡。

酒店員工表示，有一名中國男子9日晚間11時16分和死者一同入住酒店，但10日上午他發現女子失去意識，隨即通知酒店人員。然而在救護人員趕到現場確認女子死亡後，男子當場離開。

初步調查顯示，女子遺體被發現時全身赤裸，床上沒有任何打鬥痕跡，也未發現明顯外傷。目前遺體已送往解剖，以確定確切死因。

當地警方確認疑犯為37歲的中國籍男子Douying，他的觀光簽證有效期至2025年7月30日。而監視器畫面也顯示，除了他本人以外，並沒有其他人進出房間。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

25歲台女遊客稱「遭泰國議員強姦」監視器畫面曝光 劇情大逆轉

泰總理感謝「最美保鑣」守護 中國遊客赴泰能否「順利又安心」？

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

曼谷21歲女模陪睡疑被迫吸毒全裸暴斃 涉案37歲中國男下落不明

泰國曼谷近日發生一宗酒店命案，當地一名21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內…

陸公安部部長助理赴妙瓦底 營救緬甸詐騙園區受害者

據香港文匯網，大陸公安部部長助理劉忠義16日率團抵達泰國曼谷廊曼機場，隨後搭乘航班前往達府湄索，之後進入緬甸妙瓦底考察。...

德陽300年民俗 拉保保結乾親家

俗話說「鬧完元宵過完年」，而在四川德陽廣漢市，要過完正月十六才算過完年。

電影熱映 帶火「哪吒套餐」

隨著「哪吒之魔童鬧海」刷新中國影史票房紀錄，觀眾追捧「哪吒」的熱度也持續升溫。在北京，不僅哪吒主題的周邊產品廣受關注，還...

兩岸微流行／陸「乙醇制氫」技術躍進

國際學術期刊「科學」日前發表一項綠色制氫技術的突破性進展，透過一種全新的氫氣生產方法可從源頭上消除二氧化碳的直接排放。

廣西爆多起高中師性侵案！偽裝師生戀、誘騙學生 通報卻含糊稱違反師德

中國廣西接連爆發高中教師性侵女學生事件，其中廣西大學附中昨天通報開除該校被檢舉的一名鄭姓教師。不過官方通報僅含糊稱當事人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。