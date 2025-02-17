曼谷21歲女模陪睡疑被迫吸毒全裸暴斃 涉案37歲中國男下落不明

泰國曼谷近日發生一宗酒店命案，當地一名21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內，然而跟他一同入住的37歲中國籍男子至今下落不明。根據調查，男子要求女子提供性服務，過程中卻強迫女方吸毒，最終導致女子失去意識。

根據泰媒khaosod等報導，被害女子透過模特兒經紀公司接下了這份「工作」，以6000泰銖（約新台幣6183元）的報酬陪侍這名中國籍男子。然而根據網上外流的聊天記錄，她在過程中被男子金主逼迫使用毒品，雖然她曾反抗，但卻被對方強迫吸食。

當地警方2月10日上午7時10分接獲報案稱，事發酒店有一名女子昏迷不醒，救護人員趕往現場後確認女子已經死亡。

酒店員工表示，有一名中國男子9日晚間11時16分和死者一同入住酒店，但10日上午他發現女子失去意識，隨即通知酒店人員。然而在救護人員趕到現場確認女子死亡後，男子當場離開。

初步調查顯示，女子遺體被發現時全身赤裸，床上沒有任何打鬥痕跡，也未發現明顯外傷。目前遺體已送往解剖，以確定確切死因。

當地警方確認疑犯為37歲的中國籍男子Douying，他的觀光簽證有效期至2025年7月30日。而監視器畫面也顯示，除了他本人以外，並沒有其他人進出房間。

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文章授權轉載自《香港01》