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陸公安部部長助理赴妙瓦底 營救緬甸詐騙園區受害者

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸公安部部長助理劉忠義16日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。（社群平台X截圖）
大陸公安部部長助理劉忠義16日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。（社群平台X截圖）

據香港文匯網，大陸公安部部長助理劉忠義16日率團抵達泰國曼谷廊曼機場，隨後搭乘航班前往達府湄索，之後進入緬甸妙瓦底考察。最新消息稱，緬甸克倫邊防軍（BGF）和民主克倫佛教軍（DKBA）已成功收容超過1000名外國人，其中約700名是大陸公民，預計17日將這些大陸公民送往泰國。

報導稱，劉忠義此行的核心任務，是與緬甸內政部長會面，並前往緬甸妙瓦底實地了解情況。妙瓦底KK園區是東南亞地區電信詐騙和人口販運活動的重災區。近期，緬甸政府聯合當地武裝力量展開清剿行動，突襲多個目標建築，成功控制並甄別約2000名受害者，其中近半數為大陸公民。

劉忠義在考察過程中，詳細了解受害者安置和遣返安排，並表示大陸官方將按照2024年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場接回大陸公民。預計首批500至600名受害者，將於近日通過泰國轉運回國。

泰國達府移民局局長透露，按照目前泰方接收能力，每日可接收200至300名受害人，最高不超過500人。後續遣返行動仍需中緬泰三方協調，以確保人員安全、有序轉移。

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