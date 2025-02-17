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電影熱映 帶火「哪吒套餐」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
京城一家餐館推出「哪吒限定」套餐。圖／本報北京傳真
京城一家餐館推出「哪吒限定」套餐。圖／本報北京傳真

隨著「哪吒之魔童鬧海」刷新中國影史票房紀錄，觀眾追捧「哪吒」的熱度也持續升溫。在北京，不僅哪吒主題的周邊產品廣受關注，還有商家順勢推出憑哪吒電影票根打折、「哪吒限定」雙人餐和哪吒主題寫真等活動，更有網友在視頻中模仿哪吒的裝扮或武打動作，一時間線上線下都掀起了「哪吒熱」。

最近，京城一家湖北菜的連鎖餐館線上推出了「哪吒限定」雙人餐，套餐包含粉藕排骨湯、藕夾和藕粉，店門前的活動展板寫著「看哪吒，喝藕湯」、「豬蓮璧合，重塑肉身」等宣傳語，吸引了不少食客。

「粉藕排骨湯是店裡招牌菜，我們趕在電影上映時推出了相關活動。這幾天電影越來越火，很多顧客都來詢問和購買。在國貿店，多的時候一天能賣出二、三十份套餐。」湖北籍的王女士是餐館的常客，粉藕排骨湯也是每次必點的菜品。她說：「套餐的菜裡都是以藕為主，不僅結合了湖北的特產，還能讓人想到用蓮藕重塑哪吒肉身的情節，有創意。」

多家兒童攝影店也推出了哪吒主題寫真，紮著紅髮帶、穿著紅上衣的哪吒主題兒童寫真十分討喜。

在短視頻平台，模仿哪吒裝扮的視頻熱度很高，扮演者不僅有孩子，也有不少成年人。「從來生死都看淡，專和老天對著幹。我命由我不由天，小爺成魔不成仙。」伴隨著這首打油詩，影片中的哪吒配有一套行雲流水般的武術動作。就在大家都以為只能是動畫製作的效果時，網上已有許多網友展現了同樣的動作，高難度的技巧也在網上掀起一股熱潮。

套餐 電影

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