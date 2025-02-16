廣西爆多起高中師性侵案！偽裝師生戀、誘騙學生 通報卻含糊稱違反師德

中國廣西接連爆發高中教師性侵女學生事件，其中廣西大學附中昨天通報開除該校被檢舉的一名鄭姓教師。不過官方通報僅含糊稱當事人「嚴重違反教師職業道德」。

綜合陸媒報導，一名網友實名檢舉稱，2017年開始，廣西百色祈福高中教師唐毓文曾長期性侵其未成年的表妹，並偽裝為師生戀，導致其表妹嚴重憂鬱。儘管其表妹後來考上大學，但因憂鬱症反覆發作被退學，今年1月17日因無法承受心理壓力，選擇自殺身亡。家人是在整理表妹遺物時才發現此事。

根據百色融媒微信公眾號，官方11日發布情況通報稱，經調查核實，唐某某嚴重違反教師職業道德，百色市有關單位依法依紀予以開除黨籍、開除公職處分，並對其採取刑事強制措施，案件進一步偵辦中。

另一名廣西大學附中高三女生近日也在網上發文，指多次被物理老師鄭純剛誘騙性侵，她並公布兩人的聊天錄音檔。她說，一開始以為這是愛，後來試圖擺脫對方，卻總是被說服，直到看到百色事件後，「我心情太複雜了，真的忍不住要說點什麼」。

據這名女生提出的檢舉內容，鄭純剛已婚有子，且與其他多名女生保持類似的關係。

廣西大學附屬中學15日發布通報：針對網上的檢舉，經調查核實，鄭某某存在嚴重違反教師職業道德行為，該校已給予開除處分。目前該校已將有關材料報送公安機關，並配合公安機關進行調查，對師德失範行為「零容忍」，切實維護學生權益。

2018年起，反性騷擾的中國#MeToo運動興起，其中有多起是大學教師性騷擾、甚至性侵女學生的案例，但是當局多低調處理。在多重因素下，女權團體甚至成為當局監控維穩的對象。

針對這類事件的官方通報，廣西百色事件後，有非政府組織（NGO）工作者在自媒體呼籲，「不要再用『師德失範』來模糊犯罪」，認為這是稀釋事件的嚴重程度，也忽視受害者的痛苦。