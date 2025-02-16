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繼逮捕29名電詐嫌犯後 泰緬高層會談合作打擊人口販運

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
泰國、緬甸近日加強打擊邊境電信詐騙，圖為5日晚間從泰國達府湄索拍攝的泰緬邊境地區。自5日上午9時起，泰國切斷泰國與緬甸邊境的5個對緬供電點供電，以配合打擊跨境電信詐騙。新 華社資料照
泰國、緬甸近日加強打擊邊境電信詐騙，圖為5日晚間從泰國達府湄索拍攝的泰緬邊境地區。自5日上午9時起，泰國切斷泰國與緬甸邊境的5個對緬供電點供電，以配合打擊跨境電信詐騙。新 華社資料照

泰國緬甸15日舉行高層會談，討論加強打擊人口販運的合作，並向受害者提供援助。

泰、緬近日連續對邊境電信詐騙加強打擊，泰國已切斷緬甸邊境電詐園區的電力供應。14日泰國警方表示，涉嫌誘騙大陸演員王星的10名陸籍電詐團伙成員，已被送往泰國素萬那普機場，辦理相關手續遣返中國大陸。

另外，14日晚間，緬甸國家管理委員會新聞資訊小組通報，緬甸官方於12、13日在緬甸東部撣邦大其力鎮，逮捕了29名涉嫌非法網路賭博、金融詐騙的嫌犯。被捕人員包括7名泰國人、22名緬甸人，現場並查獲大量電腦、手機、車輛等作案工具。

至於15日泰緬兩國代表的會談，港媒《明報》16日稱，是在泰國湄索縣舉行會議，聚集雙方重要官員，包括高階軍事、警察人員，以及當地行政人員。議題包括簡化遭騙綁架的外國人、泰國人回國的程序，目的是加強跨國合作，確保高效、人道的遣返程序，以盼符合人權標準。

泰國 緬甸 電信詐騙

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